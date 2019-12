Isabel II fala em reconciliação após um ano "cheio de solavancos"

A imagem divulgada pelo Palácio de Buckingham do discurso de Natal da rainha Isabel II. As fotografias mostram a linha de sucessão: o rei Jorge VI (a preto e branco), do marido, o duque de Edimburgo (que teve alta do hospital a tempo do Natal), assim como do príncipe Carlos e de Camila, e do príncipe William com Kate e os três filhos.

A rainha Isabel II vai defender o valor da harmonia e reconciliação na sua mensagem de Natal deste ano, revelou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira, depois de um ano "cheio de solavancos" para a sua família e para o Reino Unido em pleno processo de Brexit.

O palácio divulgou dois pequenos extratos do discurso televisivo da monarca de 93 anos, que será emitido às 15.00 do Dia de Natal. Num dos excertos, a rainha fala sobre a importância da reconciliação, no final de um ano em que se assinalou o 75.º aniversário do Dia D.

"Para o 75.º aniversário dessa batalha decisiva, num verdadeiro espírito de reconciliação, aqueles que antes tinham sido inimigos juntaram-se numa celebração amistosa em ambos os lados do Canal, colocando as suas anteriores diferenças para trás das costas. Ao estar dispostos a pôr as diferenças passadas para trás e ao seguir em frente juntos, honramos a liberdade e democracia que foi ganha para nós com um custo tão grande", irá dizer a monarca.

Num novo annus horribilis para a monarca, não se sabe se Isabel II vai mencionar alguns dos aspetos mais dolorosos para a família real, como a polémica da ligação do príncipe André ao milionário norte-americano acusado de pedofilia Jeffrey Epstein, que morreu na prisão antes de ser julgado. Uma mulher, que teria 17 anos na altura dos factos, diz que terá sido forçada a ter sexo com o próprio príncipe, algo que ele nega.

Junto com o problema com o filho, a rainha viu o marido, de 98 anos, envolvido num acidente de carro em janeiro, enquanto os netos William e Harry tiveram um desentendimento público. Foi a rainha que, em 1992, descreveu aquele ano como um "annus horribilis", depois de ter visto colapsar os casamentos de três dos seus filhos, incluindo o do príncipe Carlos com a princesa Diana, e de um incêndio ter destruído parte do castelo de Windsor.

Sobre a reconciliação, a rainha fala de como "pequenos passos dados com fé e com esperança podem permitir superar as diferenças antigas e divisões profundas para trazer harmonia e entendimento". E acrescenta: "O caminho, é claro, não é sempre tranquilo, e muitas vezes este ano sentimos cheio de solavancos, mas pequenos passos podem ser dados e podem fazer toda a diferença".

Os jornais britânicos debruçaram-se sobre os pormenores dos excertos partilhados pelo Palácio de Buckingham, assim como da imagem divulgada, cujo foco são as fotografias que mostram a linha de sucessão. Há foto do seu pai, o rei Jorge VI, do marido, o duque de Edimburgo (que teve alta do hospital a tempo do Natal), assim como do príncipe Carlos e de Camila, e do príncipe William com Kate e os três filhos.

A coleção de fotografias não inclui o príncipe Harry nem de Meghan, que foram pais de Archie este ano, ao contrário do que aconteceu no ano passado, que incluía uma foto do casamento de ambos.