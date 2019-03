Guaidó chega ao aeroporto de Caracas

Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional da Venezuela reconhecido por muitos países como presidente interino do país, acaba de chegar ao aeroporto de Caracas, capital da Venezuela, avançou o El País. "Estamos do lado da democracia. Continuamos em frente; não ao medo", diz o líder da oposição que desafiou Maduro, enquanto os que os esperavam gritam "Sim, é possível". No Twitter de Guaidó uma mensagem informa: "Já estou na nossa terra amada! Venezuela, acabámos de passar pelos controlos da imigração e vamos mobilizar-nos para onde está o nosso povo!".

Uma hora e meia antes de chegar, Guaidó anunciara numa mensagem áudio que colocara na sua conta de Twitter que estava já a caminho da Venezuela. O opositor de Nicolás Maduro esteve dez dias fora, em viagem pela Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina e Equador. Arrisca-se a ser preso à chegada por ter desobedecido à proibição de sair do país, decidida pelo Supremo Tribunal de Justiça, órgão que a oposição venezuelana considera ilegal e acusa de só servir os interesses de Maduro. Segundo o correspondente do El País, Javier Lafuente, Guaidó voltou a entrar em Caracas "claramente com o aval de Maduro".

"Irmãos venezuelanos, quando ouvirem esta mensagem, já vou a caminho de casa. Da nossa casa. Viajei pelo continente procurando apoios ao mais alto nível para a restituição da democracia no nosso país e essa missão foi cumprida. Tenho muito orgulho de regressar à pátria para que continuemos, ombro a ombro, todos juntos, esta luta. Estou comprometido em devolver ao nosso país aquilo que uns poucos nos querem roubar. Em poucas horas estarei de novo com os homens e as mulheres que resistiram, que resistiram durante anos a esta tirania, que usou a todos os meios para nos obrigar e não conseguiram", declarou Juan Guaidó, de 35 anos, na mensagem colocada há quase uma hora naquela rede social.

Guaidó anunciara que pretendia regressar na Venezuela às 11.00 locais, ou seja, 15.00 em Lisboa, tendo a oposição convocado manifestações em todo o país a favor do presidente interino e contra Maduro. "Anuncio o meu regresso ao país. Peço ao povo venezuelano que se concentre, em todo o país, amanhã [segunda-feira] às 11.00 [15.00 em Lisboa]", escreveu Guaidó, no Twitter também, este domingo. Segundo avança o El Universal, em Las Mercedes, local onde se estão esta segunda-feira a concentrar os apoiantes do líder da oposição venezuelana, deixou de haver eletricidade, depois de a Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec) ter reportado uma avaria.

Manifestantes pró-Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, no bairro de Santa Monica em Caracas, esta segunda-feira © Raul Martinez/EPA

Acautelando a hipótese de ser preso, tal como o seu mentor Leopoldo López, agora em prisão domiciliária, Guaidó avisara: "Se o regime tentar sequestrar-me (...) deixámos claro os passos a seguir, no curto prazo mobilização (...) Também tem que ver com claras instruções dos nossos aliados internacionais, irmãos parlamentares de todo o mundo. Hoje estamos mais unidos do que nunca, enquanto nos mantivermos assim vamos ganhar, enquanto nos mantivermos assim vamos em frente".

Esta segunda-feira, dia previsto para o seu regresso, Guaidó reafirmou a ideia da união naquela mensagem de áudio: "Estamos mais fortes do que nunca, o usurpador que está em Miraflores vai querer reprimir-nos e desunir-nos, no seu desespero. Mas agora estamos muito mais fortes, mais unidos, mais dispostos a acabar com a opressão. Qualquer que seja o caminho a tomar pelo ditador, à minha chegada, vamos continuar. Há uma rota estabelecida. Acabar com a usurpação, governo e transição e eleições livres. Muitos caíram estes anos. Mas sempre levantámos a bandeira. Sempre seguimos em frente. Agora não será exceção".

Em Caracas, segundo o El País, Guaidó tem à sua espera, no aeroporto, vários embaixadores, entre os quais o de Espanha. Questionado pelos jornalistas, Jesús Silva disse esperar que a detenção de Guaidó "não ocorra". O embaixador francês, Romain Nadal, também está no aeroporto. "Viemos aqui para assegurar que não se vai tentar atentar contra a integridade física e a liberdade de movimentos do presidente Guaidó", declarou o embaixador francófono. Enquanto isso, Nicolás Maduro convidava, também através do Twitter, as famílias venezuelanas a desfrutar dos desfiles de Carnaval.

No sábado, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro defendeu no sábado que Juan Gaidó deve poder regressar à Venezuela sem incidentes e sem violações dos seus direitos. A posição do Brasil coincidiu com outra da União Europeia, cuja Alta Representante para a Política Exterior, Federica Mogherini, declarou, também no sábado, que qualquer ação contra "a liberdade, segurança ou a integridade pessoal" do líder da Assembleia Nacional da Venezuela "representaria uma grande escalada de tensões e mereceria a firme condenação da comunidade internacional".

Portugal está entre os países europeus que reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, tal como Espanha, Reino Unido e outros. Mas nem todos os Estados da UE o fizeram. Ao lado de Guaidó estão os EUA de Donald Trump também. No Twitter, John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, avisou que qualquer ação contra Guaidó no seu regresso poderá pressupor uma resposta dos EUA e da comunidade internacional.

Contra Guaidó e ao lado de Maduro estão Rússia, Irão, Turquia, China e, pelos vistos, também Angola."Obviamente que o Estado angolano não tem razões para deixar de reconhecer o governo da Venezuela. É um governo legítimo e eleito e é com ele que temos relações diplomáticas. No que diz respeito à crise na Venezuela, Angola pugna pelo diálogo e parece que é esta posição é a que vai prevalecer. Com as últimas informações, com os últimos sinais, tudo indica que não há outra saída se não o diálogo", afirmou o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, citado pela Lusa em Luanda.

O ministro das Relações Exteriores angolano, que falava numa conferência de imprensa destinada a "lançar" a visita de Estado do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou que o apelo ao diálogo é a "vocação" de Angola, "princípio" pelo qual Luanda conta com uma embaixada venezuelana e Caracas com um consulado angolano.

Juan Guaidó e a mulher, Fabiana Rosales, acenam aos apoiantes à saída do hotel, em Salinas, no Equador, este domingo © Daniel Tapia/Reuters

Nas mensagens que enviou, mas também em fotografias, Guaidó surgiu ao lado da sua mulher, Fabiana Rosales, com a qual tem uma filha, Miranda de dois anos de idade. O líder da Assembleia Nacional da Venezuela alertou nas suas últimas intervenções que se as autoridades do regime o "sequestrarem" esse "será o último erro que irão cometer". Jornalista, de 26 anos, disse já ter apanhado vários sustos desde que o marido se proclamou presidente a 23 de janeiro. Um deles foi quando um grupo das FAES foi à sua casa em Caracas perguntar pelo casal. A sua maior preocupação nesse dia, 31 de janeiro, era o facto de filha estar no local. Mas, como disse em entrevista ao El Nacional, isso deu-lhe ainda mais forças para continuar ao lado do marido na luta contra Maduro. "Só temo a Deus e só tenho medo de perder o foco. Mas ponho a minha mente positiva, porque isso move montanhas", declarou, na entrevista, datada de 4 de fevereiro. No dia do regresso à Venezuela, esta segunda-feira dia 4 de março, Fabiana Rosales voltou ao lado do marido.