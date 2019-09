Tensão no ar: paraquedistas quase chocam com caças F-15

EUA vendeu caças F-16 a Taiwan. China critica e ameaça com sanções

Nos céus de Chatteris, no Reino Unido, dois paraquedistas que estavam a realizar queda livre quase colidiram no ar com dois aviões de combate americanos F-15 que seguiam a aproximadamente 560 km/h, revelou um relatório agora tornado público. O incidente remonta a 17 de abril e é considerado "grave" pelo UK Airprox Board.

"Os pilotos da Base Aérea de Lakenheath deviam ter sido informados pelo controlo do trafego aéreo de existiam paraquedistas na zona", afirmou a UK Airprox Board. Segundo o relatório, "há imagens da câmara Go-Pro de um do paraquedistas onde se pode ver nitidamente os aviões a passar por baixo". Não há dados do quão perto passaram os caças dos paraquedistas.

De acordo com a nota, os jatos de Lakenheath mudaram de rota e quando entraram em contacto com o controlo do tráfego aéreo os paraquedistas já estavam a sobrevoar a cidade de Chatteris, em Cambridgeshire.

Os operadores do aeródromo de Chatteris, onde estão localizados vários clubes de páraquedismo, telefonam todas as manhãs para os controladores do tráfego aéreo a dizer se os aviões estão ativos. No relatório está escrito que "os trabalhadores pouco mais poderiam ter feito". Os paraquedistas "não conseguiam controlar a sua velocidade" mas podiam ter aberto os paraquedas para diminuir a queda, pode ler-se ainda.

Segundo a BBC, Will Marshall, comandante da 48ª esquadra de combate disse que o espaço aéreo do Reino Unido é "incrivelmente complexo e muito congestionado". "Este incidente serviu para reforçarmos a nossa atenção e termos cuidado com cada detalhe. A nossa prioridade é a segurança da tripulação, bem como daqueles que sobrevoam os céus".