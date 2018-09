Resolvido mistério do navio fantasma encalhado na Birmânia

As autoridades birmanesas conseguiram resolver finalmente o mistério do porta-contentores Sam Ratulangi PB1600, quatro dias depois de este ter sido avistado pela primeira vez por pescadores ao largo de Thama Seitta e de ter posteriormente encalhado em Thongwa.

O navio, com 177 metros de comprimento e 26 510 toneladas de peso morto, tinha bandeira da Indonésia. Foi encontrado sem tripulantes ou carga. Como provam inclusivamente fotografias divulgadas pela polícia birmanesa na sua página de Facebook. Construído em 2001, o seu último registo datava de 2009, no Mar da China e, desde então, é como se tivesse desaparecido do mapa.

O que aconteceu foi que, quando estava a ser rebocado para o Bangladesh, onde iria ser desmantelado em estaleiro, a tripulação decidiu soltar o cabo que rebocava a embarcação e abandoná-la à deriva por causa do mau tempo.

Muito se especulou sobre o que se tinha passado, de facto, com o Sam Ratulangi (navio com o nome de um herói nacional da Indonésia).

Uma das teorias que tinham sido avançadas sobre este navio fantasma que encalhou na costa birmanesa tinha sido precisamente a de que o cabo de reboque se partira devido ao mau estado do mar.

A zona onde o porta-contentores foi encontrado tinha sido fustigada pelo mau tempo, que provocou graves inundações em Myanmar (ex-Birmânia).