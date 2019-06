Presidente chinês diz esperar que Coreia do Norte e EUA reiniciem negociações

Trump diz que só haverá pacto comercial com a China após reunião com Xi Jinping

Xi Jinping visita Coreia do Norte de olhos postos na reunião com Trump

Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, disse ao líder norte-coreano Kim Jong-un que a comunidade internacional espera que os EUA e a Coreia do Norte reiniciem um diálogo produtivo, elogiando os esforços de Pyongyang para a desnuclearização.

Os líderes da China e da Coreia do Norte reuniram-se esta quinta-feira, em Pyongyang, numa altura em que os dois países, aliados tradicionais, enfrentam um impasse nas negociações com Washington, em torno do comércio e desnuclearização, respetivamente.

A visita de Xi surge uma semana antes do encontro do presidente chinês com o presidente norte-americano, Donald Trump, em plena guerra comercial.

Antes da reunião, Xi Jinping e a mulher, Peng Liyuan, e altos quadros do regime chinês, foram recebidos com uma cerimónia de boas vindas no aeroporto de Pyongyang, com guarda de honra, salvas de canhão e os hinos nacionais de cada um dos dois países tocados por uma banda militar, segundo imagens difundidas pela televisão estatal chinesa CCTV.

Cerca de dez mil pessoas, agitando flores e entoando frases de boas-vindas, receberam Xi, detalha a Xinhua.

Trata-se da primeira deslocação de um chefe de Estado chinês àquele país desde 2005, e surge numa altura em que ambos, Xi e Kim, travam lutas separadas com o Presidente norte-americano, Donald Trump, por motivos diferentes.

As negociações entre Washington e Pyongyang parecem ter chegado a um impasse depois de, em fevereiro passado, a cimeira entre Trump e Kim, em Hanói, ter terminado sem um acordo.

Pyongyang propôs abdicar gradualmente do seu arsenal nuclear, à medida que as sanções económicas fossem levantadas, enquanto Washington quer um desarmamento completo.

Também as negociações entre Washington e Pequim, para pôr fim a uma guerra comercial que espoletou no verão passado, se encontram num impasse, após a administração Trump acusar os negociadores chineses de recuarem nos seus compromissos e aumentado as taxas alfandegárias sobre quase metade das importações oriundas da China.

Trump e Xi vão abordar as disputas comerciais, na próxima semana, durante a cimeira do G20, no Japão.