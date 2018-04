Pub

De acordo com a polícia, o japonês Yoshitane Yamasaki, de 73 anos, alegou que o filho sofria de problemas mentais e, às vezes, era violento

A polícia japonesa anunciou no sábado que deteve um homem, de 73 anos, por manter o filho preso numa jaula durante mais de 20 anos.

De acordo com as autoridades, citadas pela estação de televisão NHK, Yoshitane Yamasaki alega que o filho tinha problemas mentais e era, por vezes, violento.

A BBC conta que a jaula onde estava o homem, de 42 anos, tinha um metro de altura, menos de dois metros de largura e estava numa casa pré-fabricada ao lado da casa de Yoshitane Yamasaki, na cidade de Sanda. O japonês foi detido em janeiro, mas só agora a polícia deu a conhecer o caso.

As autoridades foram alertadas para a insólita situação depois de uma visita de um responsável da cidade à casa de Yamasaki. O septuagenário garantiu que alimentava o filho diariamente e lhe dava banho de dois em dois dias. De acordo com o The Japan Times, a jaula tinha ar condicionado.

A polícia acredita que Yoshitane Yamasaki começou a prender o filho quando tinha apenas 16 anos.

Aos 42 anos, a vítima tem o corpo curvado e está a ser tratado pelos serviços de saúde japoneses.