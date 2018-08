Lula tem o dobro dos votos de Bolsonaro, diz nova sondagem

Lula da Silva (PT) continua líder, e com ainda mais avanço, nas sondagens para as eleições presidenciais do Brasil, apesar de estar detido, acusado de corrupção, e à partida sem condições de elegibilidade. Segundo a pesquisa da CTN/MDA, divulgada ontem mas realizada entre quarta-feira e sábado, o antigo presidente, de centro-esquerda, reúne as preferências de 37,3% dos eleitores. Jair Bolsonaro (PSL), de direita, surge em segundo lugar com praticamente metade dos votos: 18,8%.

Os restantes candidatos apesar de, ao contrário de Lula, terem participado já em dois debates, o da TV Bandeirantes e o da Rede TV, não chegam sequer aos seis pontos. A ambientalista Marina Silva (Rede) soma 5,6%, Geraldo Alckmin (PSDB), de centro-direita, 4,9% e Ciro Gomes (PDT), de centro esquerda, 4,1%. Um pouco atrás segue Álvaro Dias (Podemos), de centro-direita, preferido de 2,7%. Mais atrasados ainda, Guilherme Boulos (PSOL), de esquerda, João Amoêdo (Novo), um liberal de direita, com 0,8%, e Henrique Meirelles (MDB), o candidato do partido de Michel Temer, com os mesmos 0,8%, Cabo Daciolo (Patriotas), Vera Lúcia (PSTU), Goulart Filho e José Maria Eymael não chegam aos 0,5%.

Entre os 2002 ouvidos de 137 municípios espalhados por 25 das 27 unidades federativas do Brasil, 14,3% dizem que vão votar branco ou nulo e 8,8% declaram-se indecisos.

Como as possibilidades do líder nas sondagens concorrer são escassas, a pesquisa incluiu outra pergunta apenas para os 37,3% dos seus eleitores: sem Lula na corrida, em quem vota? Fernando Haddad (PT), o previsível candidato no seu lugar, ficou em primeiro com 17,3%, seguido de Marina (11,9%) e Ciro (9,6%). Quase metade dos ouvidos (47,9%) vota branco/nulo ou está indecisa.

A CTN/MDA ainda testou os candidatos em dez simulações de segunda volta, nos quais Lula venceria em todas as que foi incluído. Nas restantes disputas, os pretendentes ao palácio do Planalto terminariam empatados dentro da margem de erro de 2,2 pontos.

Para 78,3% dos brasileiros, o governo de Michel Temer, entretanto, é mau ou péssimo, diz a pesquisa.

Esta foi a primeira sondagem realizada já depois de ter sido dado o tiro de partida na campanha eleitoral. Seguem-se nos próximos dias pesquisas dos institutos Ibope e Datafolha.

em São Paulo

