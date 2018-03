Pub

O dirigente do regime norte-coreano transmitiu, através de responsáveis da Coreia do Sul, um convite ao presidente dos Estados Unidos para a realização de uma cimeira. O encontro será em maio.

O conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul esteve reunido nesta quinta-feira com o presidente Donald Trump na Casa Branca, tendo-lhe comunicado um convite formulado pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, para a realização de uma cimeira, disseram fontes da presidência americana à Fox News. O presidente Trump aceitou o convite. A reunião deve suceder em maio.

O conselheiro sul-coreano, Chung Eui-yong, anunciou o compromisso de Kim Jong-un de que o seu país estaria pronto a terminar com os testes nucleares e os disparos de mísseis balísticos. "Kim comprometeu-se a não realizar mais testes nucleares ou de mísseis", disse Chung Eui-yong aos jornalistas. "Está empenhado na desnuclearização" da península, assegurou Chung Eui-yong.

O compromisso de Kim Jong-un constaria de uma carta dirigida ao presidente americano e que foi entregue a Trump pelo responsável sul-coreano, referia a CNN, citando fontes diplomáticos. A carta teria sido entregue ao responsável sul-coreano na passada segunda-feira pelo dirigente da Coreia do Norte.

A realização de um "importante anúncio" fora referido mais cedo durante o dia pelo próprio Trump. No passado, por mais de uma vez, Trump mostrou disponibilidade para se encontrar com Kim Jong-un. Fontes diplomáticas americanas mostraram algum ceticismo sobre os resultados do encontro, sublinhando que, no passado, o regime de Pyongyang avançou para negociações sobre o seu programa nuclear para, mais tarde, voltar atrás nos compromissos assumidos.

No encontro com os jornalistas, Chung Eui-yong sublinhou que a Coreia do Sul, os EUA e "os nossos parceiros permaneceremos unidos e não repetiremos os erros do passado, e a pressão continuará a fazer-se sentir sobre a Coreia do Norte até que esta faça corresponder as palavras com atos".

Após a divulgação da notícia do encontro, a porta-voz da Casa Branca explicou que todas as sanções em vigor irão manter-se e "o máximo de pressão irá manter-se" sobre Pyongyang.

Para finais de abril, está agendada uma cimeira entre os presidentes das duas Coreias na localidade de Panmunjon, na zona desmilitarizada na península coreana. Ainda em abril, estão agendados exercícios militares conjuntos Coreia do Sul-Estados Unidos que o responsável sul-coreano referiu que se mantêm e irão decorrer como previsto.

O conselheiro de segurança nacional americano, general H. R. McMaster, estará na próxima segunda-feira no Conselho de Segurança da ONU para abordar a questão do nuclear norte-coreano.

Nos últimos anos, o regime da Coreia do Norte multiplicou os disparos de mísseis balísticos e testes nucleares, levando os Estados Unidos e o Conselho de Segurança da ONU a imporem sanções cada vez mais duras para Pyongyang.