Kim diz ter recebido carta de Trump com "conteúdo excelente"

Kim Jong-un e Donald Trump, na segunda cimeira entre os dois países, que decorreu em fevereiro, em Hanói, no Vietname

Kim Jong-un diz estar aberto a nova cimeira com Trump

coreia do norte

Trump satisfeito com possibilidade de nova cimeira com Kim Jong-un. "A nossa relação é muito boa"

Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu uma carta "pessoal" do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um "conteúdo excelente", informou hoje a agência de notícias oficial norte-coreana, KCNA.

A informação não detalha a data em que a carta foi recebida, nem escrita, mas sustenta que depois de a ler o líder norte-cooreano mostrou "satisfação".

De acordo com a KCNA, Trump mostrou uma "coragem extraordinária". Kim aprecia o "julgamento político" da carta e acrescentou que "analisará" seriamente o "conteúdo excelente" da mensagem.

Esta carta parece ser uma resposta a uma outra mensagem que Kim recentemente enviou a Trump para comemorar o primeiro aniversário da histórica cimeira entre os dois líderes realizada em Singapura em 12 de junho de 2018.

No final de fevereiro houve uma segunda cimeira, em Hanói, concluída sem qualquer acordo e sem uma declaração comum, devido à impossibilidade de um entendimento em relação ao desmantelamento do programa nuclear de Pyongyang em troca de um levantamento das sanções económicas impostas ao país asiático.

A data e o local de uma possível terceira cimeira entre os dois ainda não foram definidos.