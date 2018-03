Pub

A explosão numa fábrica de produtos químicos, na cidade de Kralupy nad Vltavou, a norte de Praga, fez seis mortos e vários feridos

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas numa explosão na fábrica de produtos químicos Unipetrol, na República Checa. As instalações desta unidade fabril estão localizadas na cidade Kralupy nad Vltavou, a norte de Praga.

A polícia e os serviços de emergência estão no local.

"Recebemos a informação da existência de seis mortos e várias pessoas gravemente feridas", referiu Vladimira Kerekova, porta-voz dos bombeiros locais à agência de notícias CTK.

De acordo com declarações do presidente da câmara, Petr Holecek, à estação pública de televisão, um tanque com uma substância não identificada explodiu.

O hospital de Praga-Vinohrady desencadeou um plano de emergência e prepara-se para receber um "número importante" de feridos.

A polícia já fez saber que os habitantes da cidade de Kralupy não estão em perigo.