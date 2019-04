Exército indiano mostra "pegadas" do mítico Yeti, mas ninguém acredita

Em 1951, o explorador britânico Eric Shipton procurava uma rota alternativa para o topo do Monte Evereste quando encontrou uma pegada que parecia ser de uma gigante criatura. Tirou uma foto e, desde então, exploradores de todo o mundo ficaram fascinados pelo mistério do Yeti - palavra sherpa para "homem selvagem", também conhecido no mundo ocidental por "Abominável Homem das Neves".

O mistério em volta da existência de tal criatura levou a inúmeras expedições ao Evereste, nos Himalaias, ao longo dos tempos, mas nunca foi encontrada uma prova considerada fidedigna pela comunidade científica para validar a lenda dos Yeti.

Até que, esta terça-feira, o Exército indiano publicou na sua conta oficial de Twitter aquilo que considera serem provas da existência do grande primata.

"Pela primeira vez, uma expedição de alta montanha localizou as misteriosas pegadas da mítica besta "Yeti'", publicaram, aparentemente de forma séria, as forças armadas da Índia, numa mensagem a acompanhar três fotos de pegadas na neve.

"O esquivo Homem das Neves só havia sido visto antes no parque nacional de Makalu-Barun", afirma o exército, em referência às famosas pegadas encontradas pelo explorador britânico Eric Shipton em 1951 no Evereste.

Segundo as informações veiculadas pelo tweet, as pegadas supostamente mediam 81 x 38 centímetros e foram vistas no passado dia 9 de abril junto ao Makalu Base Camp, uma área montanhosa isolada entre o Nepal e o Tibete.

Em comunicado de imprensa emitido a 26 de março, o exército Indiano tinha anunciado que uma unidade de 18 soldados faria a sua primeira expedição ao Monte Makalu entre março e maio. O objetivo da expedição era atingir a cúpula de todos os picos montanhosos acima de 8.000 metros, mas os militares acreditam ter conseguido um feito mais significativo para a ciência ao fotografar estas pegadas.

No entanto, o resto do mundo não parece partilhar o mesmo entusiasmo do exército da Índia, como se percebe rapidamente pelas reações que a partilha provocou nas redes sociais.

Entre ceticismo, gozo e alguma ira até, as alegadas pegadas de Yeti partilhadas pelas forças armadas do gigante país asiático motivaram uma onda de críticas. Como a de Siddharth Singh, que respondeu com fotos de pessoas a andar na neve e a perguntar: "Há alguma explicação mais simples do que esta?".

Também houve quem atribuísse as pegadas a uma conhecida personagem da série Guerra dos Tronos.

E quem, num tom mais sério, lembrasse ao exército indiano que a existência do Yeti nunca foi provada pela ciência, recomendando "prudência" e "responsabilidade".

Um recente estudo de 2017 sobre o alegado Yeti do Himalaia utilizou testes de sequenciamento genético mitocondrial para examinar 24 amostras atribuídas a possíveis criaturas das neves, incluindo cabelo, ossos, pele e fezes. E a conclusão foi que esses elementos pertenceriam a ursos e animais da família dos cães, na linha do que tinham demonstrado estudos anteriores.

"Esta é provavelmente a pegada de um urso pardo", indicou à AFP Sathyakumar Sambandam, professor do Instituto de Vida Selvagem da Índia. "As pegadas aumentaram devido ao forte sol e ao vento nas alturas e a sobreposição das patas traseiras e dianteiras dá a impressão de uma só pegada gigante", acrescentou.

Já um responsável militar indiano disse à mesma agência que a foto foi difundida para "excitar um pouco o mundo científico". "Compartilharemos o que temos com os especialistas para análise", afirmou o responsável, que não quis revelar a identidade.

A lenda de uma criatura como o Yeti alastra-se a outras geografias, como Sibéria, América do Norte (Big Foot) ou Indonésia (Orang Pendek).