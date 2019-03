Encontrada caixa negra do avião da Ethiopian Airlines

Os investigadores já encontraram uma das caixas negras do avião daEthiopian Airlines que caiu este domingo de manhã causando a morte a 157 pessoas, de 35 nacionalidades diferentes.

De acordo com a BBC, as autoridades dizem que ainda é cedo para saber as causas que terão levado ao acidente.

A queda do avião aconteceu às 8:44 (horas locais), seis minutos depois de ter levantado voo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Boeing 737 Max 8 partira de Addis Abeba - a capital da Etiópia - e tinha como destino Nairobi, capital do Quénia.

Quénia com 32, Canadá com 18 e Etiópia com 9 são os países que perderam mais cidadãos. China, Itália e Estados Unidos perderam oito pessoas cada, o Reino e a França têm a assinalar sete mortos, seguindo-se Egito (6 pessoas), Alemanha (5), Índia e Eslováquia, cada uma com quatro. A lista segue com uma série de cidadãos de países, sobretudo africanos e europeus.