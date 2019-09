Edir Macedo proibiu filhas de estudar: "Quero que casem com macho"

"Medieval", "preconceituoso", "machista". O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, causou revolta nas redes sociais por causa de um vídeo, filmado durante um dos seus cultos, em que disse não ter permitido que as filhas fossem para a faculdade porque não queria que elas se tornassem mais inteligentes que os futuros maridos. E que queria que elas casassem "com macho".

Os vídeos foram partilhados no Twitter no dia 23 de setembro.

Edir Macedo, que é também o dono da Rede Record e no início do mês abençoou o presidente Jair Bolsonaro no seu templo, conta como, quando se mudou com a família para os EUA disse às filhas que elas só iriam estudar até ao ensino médio (o ensino secundário).

"Vocês vão fazer só o ensino médio, vocês não vão fazer a faculdade. Porque você se formar numa determinada profissão, você vai servir a si mesmo, você vai trabalhar para si. Mas eu não quero isso. Eu quero que vocês sirvam a Deus. Não estou contra vocês estudar não, mas no caso delas eu não as criei para servirem a si mesmas, eu as criei para servir o Senhor", disse em palco, onde também estava a mulher, Ester, e as duas filhas, Cristiane e Viviane, com os respetivos maridos.

"Você vai fazer até o ensino médio. Depois, se você quiser fazer a faculdade, você que sabe, mas até o seu casamento você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio. Porque se a Cristiane... vem cá, Cristiane", disse, aproximando-se da filha. "Na minha visão, se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado, e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça. E se ela fosse a cabeça, não serviria a vontade de Deus", refere.

"A Ester falava para mim a dizer: eu quero que as minhas filhas casem com americanos que são corteses, que são educados. Porque eu era um grosso", diz, com os fiéis a rir. "Eu quero que as minhas filhas casem com macho. Um homem que tem que ser cabeça. Eles têm que ser cabeça. Porque se eles não forem cabeça o casamento deles está fadado ao fracasso", indicou.

"Não é isso que se ensina hoje. O que se ensina hoje é que você nunca vai ficar sujeita a um homem. Você não vai ficar sujeira a um homem. Tá bom, então vai ficar sujeita à infelicidade. Porque não existe família, não existe casamento, porque não existe felicidade a mulher cabeça e o homem corpo. É fracasso. Tanto é que, deve ter mulher aqui que sabem o que está falando. tem mulheres inteligentíssima que não conseguem encontrar o cabeça. Verdade, sim ou não?"