Um canal no YouTube dedicado aos atentados do 11 de setembro divulgou um vídeo inédito do antigo repórter da CBS Mark LaGanga, que resolveu continuar a fazer filmagens no local mesmo depois de muitas pessoas terem fugido devido à colisão dos aviões contra as Torres Gémeas.

Durante 28 minutos e 59 segundos é possível ver as equipas de resgate a explicarem o que se passou após o ataque e a queda de uma das torres. O jornalista aproxima-se da Zona Zero, entra no lobby de entrada de um dos edifícios que desabou nesse dia e sobe ao terceiro andar. Depois de abordar um polícia para tentar obter informações acerca do acontecimento, este é obrigado a abandonar o arranha-céus.

No minuto 18 LaGanga filma a queda da segunda torre e seguem-se dois minutos de gravação a preto, nos quais ouvem-se gritos e os sons dos escombros. Dois minutos depois aparece um sobrevivente, que afirma, na brincadeira, que ainda pode correr "aos 69 anos".

Mais de três mil pessoas perderam a vida na sequência dos atentados. A tragédia marcou profundamente o mundo tal como o conhecemos hoje em dia.