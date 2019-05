Desafio aos EUA: Kim faz segundo lançamento de mísseis em cinco dias

Eram 16:30 locais (8:30 em Lisboa) quando dois mísseis de curto alcance foram lançados de Kusiong, a 160 km de Pyongyang. Segundo um comunicado do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas sul-coreanas. Os projéteis atingiram uma altitude de 50 km antes de caírem no mar, informa o mesmo comunicado.

Esta foi a segunda vez em cinco dias que a Coreia do Norte realiza um teste de mísseis, tendo desta vez coincidido com a chegada a Seul do enviado norte-americano Stephen Biegun, destacado para retomar as negociações sobre o nuclear.

Para os analistas este é um claro desafio de Kim Jong-un, o líder norte-coreano, aos EUA de Donald Trump. Isto depois de um encontro entre Kim e Trump, no Vietname em fevereiro, ter terminado num impasse, com a Coreia do Norte a exigir o alívio das sanções americanas, enquanto os EUA exigem que Pyongyang abandone totalmente o seu programa nuclear.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No sábado, a Coreia do Norte já dispararam outros dois mísseis de curto alcance que caíram no Mar do Japão - o seu primeiro teste com mísseis desde novembro de 2017, quando testara vários mísseis intercontinentais, além de ter efetuado o seu quinto ensaio nuclear. Nessa altura, muitos analistas recearam um conflito aberto entre Coreia do Norte e EUA, acirrado pela troca de palavras duras entre Trump e Kim.

Horas antes do lançamento de mísseis, Stephen Biegun chegou à capital sul-coreana para discutir formas de retomar o diálogo para a desnuclearização da península coreana - um dos compromissos assumidos por Kim e Trump na primeira cimeira entre os dois, em junho de 2018 na zona desmilitarizada que separa os dois países desde o fim da Guerra da Coreia. O conflito, que durou entre 1950 e 1953 terminou com um armistício mas sem acordo de paz.