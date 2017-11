Pub

Poderá ter caído em águas da Zona Económica Exclusiva do Japão. A Coreia do Sul respondeu com um teste de lançamento de mísseis. Trump foi informado quando o míssil estava no ar

A Coreia do Norte lançou, esta terça-feira, um novo míssil balístico, diz a Yonhap, agência de notícias sul-coreana.

A Yonhap cite fontes militares sul-coreanas e os detalhes do lançamento estão a ser analisados juntamente com os EUA e fontes norte-americanas já confirmaram o lançamento de um míssil balístico não identificado, acrescenta a Reuters.

O míssil foi lançado da província de Pyongan em direção a este e, segundo a Reuters, que cita a NHK, fonte do ministério da Defesa japonês disse que o míssil poderá ter caído em águas da Zona Económica Exclusiva do Japão.

Donald Trump foi informado sobre a situação com o "míssil ainda no ar", tweetou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

"Detetámos um provável lançamento de um míssil por parte da Coreia do Norte. Estamos a avaliar a situação e vamos providenciar detalhes adicionais quando estiverem disponíveis", afirmou o coronel Robert Manning, porta-voz do Pentágono.

A Coreia do Sul respondeu com um teste de lançamento de mísseis e Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, já convocou uma reunião de emergência.

É o primeiro lançamento de um míssil balístico por parte de Pyongyang desde setembro, quando um míssil sobrevoou o Japão.

Em atualização