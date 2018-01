Pub

A Coreia do Norte fez um raro apelo "a todos os coreanos, em casa ou fora", dizendo que deveriam fazer um "avanço" para a unificação sem a ajuda de outros países, de acordo com a agência estatal noticiosa norte-coreana KCNA.

Diz que todos os coreanos devem "promover o contacto, viajar, e cooperar entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul", acrescentando ainda que Pyongyang vai "esmagar" todos os desafios que surgirem à reunificação da península coreana.

"Vamos reabrir a luta por um ambiente pacífico na península coreana ao tornar mais leves as agudas tensões militares entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. As tensões militares da península coreana são obstáculos à melhoria das relações entre Norte e Sul e obstáculos fundamentais para uma reunificação pacífica", lê-se também.

A comunicação insta ainda a uma luta contra os "feios pro-americanos" e deixa ainda um reparo às forças japonesas que, através de "manobras internas e externas" querem arruinar os "embaixadores da nação" coreana.

O comunicado resultou de uma reunião governamental e dos partidos políticos, mas não foram dados detalhes sobre a razão da reunião. Será, no entanto, para apoiar as declarações de Kim Jong-Un sobre uma possível unificação.

É ainda dito que o ano de 2018 é histórico para a península coreana, visto que a Coreia do Norte celebra 70 anos da sua fundação e a Coreia do Sul vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno no próximo mês.