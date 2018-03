Pub

A Polícia de Tempe, nos EUA, divulgou o vídeo do acidente mortal com um carro autónomo operado pela Uber. Uma das câmaras revela que a pessoa que opera o sistema dentro do carro não estava a prestar atenção à estrada

A polícia de Tempe, nos EUA, está a investigar as circunstâncias do acidente mortal com um carro autónomo operado pela Uber e, através do Twitter, revelou o vídeo que mostra o momento do choque mortal.

Além de revelar o exato momento em que o carro atinge uma mulher que estava a andar de bicicleta na estrada, o vídeo mostra o interior da viatura. Nas imagens é possível ver a "condutora de segurança", que opera o sistema dentro do carro, a olhar repetidamente para o chão sem prestar atenção à estrada não conseguindo, por isso, evitar o acidente.

Depois deste acidente, a Uber suspendeu todos os testes de estrada na zona de Phoenix, Pittsburgh, São Francisco e Toronto. Também a Toyota já anunciou que vai suspender os testes com carros autónomos.