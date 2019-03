Como um pescador tradicional indiano está a fazer tremer o Banco Mundial

Um pescador indiano e um grupo de agricultores hondurenhos podem fazer tremer o poderoso Banco Mundial?

A resposta decorre de uma decisão do Supremo Tribunal norte-americano: sim, podem.

No passado dia 27 de fevereiro, o Supremo Tribunal deu razão a Budha Ismail Jam, um membro da comunidade piscatória de Gujarat, conhecida como os Waghers. Durante cerca de 200 anos, os Waghers pescaram com redes instaladas ao longo da costa do Golfo de Kutch, a cerca de 160 quilómetros a sul da fronteira entre a Índia e o Paquistão.

Mas quando o Tata Group, um dos conglomerados mais poderosos da Índia, recebeu um empréstimo da International Finance Corporation (IFC), braço privado do Banco Mundial, para construir uma central elétrica a carvão no Golfo, escreveu num relatório que não havia "qualquer atividade piscatória" no local. O projeto avançou sem que os Waghers fossem sequer consultados, ignorando que a central iria prejudicar a sua principal atividade económica e, por isso, sem lhes dar qualquer indemnização.

Vários anos depois de a central começar a funcionar, em 2015, um estudo encomendado por uma associação de pescadores local descobriu que esta estava a despejar água quente e poluída no Golfo de Kutch, afastando os peixes e prejudicando bastante o já precário meio de vida dos Waghers.

É aqui que entra Buda Ismail Jam que, como grande parte da comunidade Waghers, mora a maior parte do ano numa cabana em Tragadi Bandar, a trabalhar no seu equipamento de pesca junto ao Tata Mundra Ultra Mega Power Project, que está a funcionar desde 2012. E que ao longo dos anos tem vindo a assistir à destruição daquele local.

A 23 de abril de 2015, Jam e os moradores de Tragadi Bandar apresentaram uma queixa no tribunal federal de Washington, nos EUA, dizendo que a água quente despejada pela central afastou os peixes da região onde costumavam praticar a "pagadiya" - um método tradicional de pesca que consiste em colocar redes e recolher os peixes na maré baixa.

A verdade, revelou então uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, é que o Banco Mundial e a Corporação Financeira Internacional não têm conseguido garantir que as pessoas prejudicadas pelos projetos que apoiam sejam tidas em conta. Ambas as instituições têm políticas detalhadas que exigem que os projetos que financiam identifiquem as pessoas cujas casas ou terras serão afetadas ou que os meios de subsistência serão danificados. Nesses casos, as pessoas terão de ser recolocadas ou ajudadas a reiniciar a sua atividade económica. Mas isso não aconteceu no caso dos pescadores do Paquistão.

Também não aconteceu com os 17 agricultores das Honduras que processaram o Banco Mundial alegando que grande parte da sua comunidade foi "baleada, morta ou aterrorizada" pela Dinant Corporation, uma poderosa empresa hondurenha que luta há anos pela propriedade das plantações de óleo de palma na região. Os agricultores afirmam que a IFC deu empréstimos diretos e indiretos à Dinant quando a empresa usou " esquadrões da morte paramilitares e assassinos particulares" para atacar todos os que se opuseram aos seus planos.

A decisão do Supremo Tribunal é histórica porque põem em causa a alegada imunidade do Banco Mundial - uma lei americana de 1945 que dá às instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, a mesma imunidade legal que dá aos governos estrangeiros. Ou seja, não poderem ser responsabilizados pelas consequências dos seus programas de financiamento.

No entanto, estes casos não estão completamente resolvidos porque quer os pescadores indianos quer os agricultores hondurenhos enfrentam ainda mais complexas batalhas legais.