Boeing atualizou software do 737 MAX e garante aviões mais seguros

A Boeing apresentou esta quarta-feira mudanças no software e manual de controlo de voo dos aviões 737 Max, garantindo que dizendo que as correções implementadas melhoram a segurança deste modelo de aeronave, que esteve envolvido em dois acidentes mortais desde outubro e foi suspenso pelas autoridades de segurança de aviação.

"Estamos a trabalhar com clientes e reguladores em todo o mundo para restaurar a confiança na nossa empresa, mas também para reafirmar o nosso compromisso com a segurança e reconquistar a confiança dos passageiros", disse Mike Sinnett, vice-presidente da Boeing, nas instalações em Renton, Washington, garantindo que as aeronaves "são seguras".

A Boeing alterou o chamado sistema MCAS (Sistema de Aumento de Caraterísticas de Manobra, na sigla em inglês), um mecanismo de estabilização de voo desenvolvido pela companhia especificamente para os 737 MAX 8 e MAX 9, de forma a aumentar os níveis de proteção. O objetivo é diminuir o risco do MCAS se ativar de forma espontânea.

O software agora atualizado pela Boeing usa dois sensores no nariz do avião, em vez de um, para ler o ângulo de ataque e avaliar a inclinação da aeronave, além de que foi projetado para não acionar o sistema MCAS repentinamente. Se aqueles sensores discordarem em mais de 5,5 graus, o sistema MCAS será desativado e não empurrará o nariz do avião para baixo. A Boeing adicionará ainda um indicador no painel de controlo para avisar os pilotos quando os sensores de ângulo de ataque não concordarem.

As investigações de um dos acidentes com estas aeronaves - o de outubro de 2018 na Indonésia - indicam que foi a ativação deste sistema que inclinou o nariz do avião da Lion Air de forma tão pronunciada que as "tentativas dos pilotos para recuperar o controlo do aparelho foram inúteis". Segundo a empresa, as atualizações divulgadas vão reduzir a carga de trabalho da tripulação em situações anormais de voo.

Até ao final desta semana, a Boeing planeia enviar as atualizações de software e um plano de treinos de pilotos para a Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA), para aprovação da certificação - de resto, o processo de aprovação anterior destes modelos por parte da FAA é tema de uma audiência do Senado americano nesta tarde de quarta-feira.

A fabricante diz que trabalha com as agências reguladoras para certificar a atualização do software e que o prazo para a conclusão das mudanças vai depender de cada país. De pois de aprovadas, a Boeing enviará o novo software às companhias áereas clientes.

"A atualização de software da Boeing parece acrescentar mais uma camada de segurança à operação da aeronave MAX", disse Bob Waltz, piloto-chefe da Southwest, uma das companhias aéreas que têm as aeronaves da Boeing na sua frota. "Aguardamos com expetativa a orientação final da FAA e cumpriremos todas as modificações e requisitos de treino adicionais para fortalecer a confiabilidade do 737 Max."

346 mortos em dois acidentes nos últimos cinco meses

Recorde-se que, neste mês de março, autoridades de aviação de todo o mundo suspenderam a utilização dos modelos 737 Max, depois de, a 10 de março, a queda de um avião da Ethiopian Airlines ter provocado 157 mortos, levantando dúvidas sobre a segurança do modelo. Sobretudo porque esse foi o segundo acidente em cinco meses envolvendo um 737 MAX 8, já que em outubro passado 189 pessoas morreram num voo da indonésia Lion Air.

Contactado pela CNN, o regulador aeronáutico norte-americano não quis tecer qualquer comentário sobre a atualização do software da Boeing e sobre se isso será suficiente para recuperar a autorização de voo para esses modelos. Mas uma fonte disse à cadeia televisiva norte-americana que "a FAA não pode permitir que dezenas de aviões 737 Max regressem aos ares até que saiba mais sobre as causas do acidente aéreo etíope".