Bloco de cimento de 105 toneladas está a bloquear esgotos de Londres

"Presente envenenado" de Trump no primeiro ano de Díaz-Canel no poder

Presidente cubano tomou posse a 19 de abril de 2018 com uma aposta na continuidade, após mais de meio século de liderança dos Castro. Quando cumpre um ano no cargo, recebe a notícia do agravar do embargo norte-americano a Cuba, numa represália pelo apoio a Nicolás Maduro na Venezuela.