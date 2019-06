Ator brasileiro é morto ao lado dos pais pelo sogro

Rafael Miguel, ator brasileiro de 22 anos que participava desde criança em telenovelas e anúncios de televisão, foi ontem assassinado em São Paulo. Os seus pais também foram mortos. O principal suspeito é o pai na namorada de Rafael, que está foragido.

Rafael e os pais, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50, teriam combinado ir a casa de Isabela Tibcherani, a namorada do rapaz, de 18 anos, conversar sobre a relação dos dois. A determinada altura, Paulo Cupertino Matias, pai de Isabela, terá entrado na casa e morto os três. A polícia, que já divulgou fotografia do suspeito, acredita que Matias, um comerciante de 48 anos, agiu por ciúmes do namorado da filha.

Luiz Bacci, apresentador do programa de crime Cidade Alerta, da TV Record, escreveu no Facebook que "o namoro proibido era controlado de perto por Paulo Cupertino Matias". "Era um homem possessivo e temido por toda a família e amigos. Ele fugiu após ter atirado. Estou fazendo esse post aqui para me solidarizar com Isabela, que é tão vítima quanto os que morreram"

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Isabela usou também o Facebook para fazer uma declaração ao jovem. "E ontem a gente se reencontrou, depois de meses, apenas sonhando com esse momento, contando os segundos, os dias. E aconteceu. O melhor dia das nossas vidas", escreveu já nesta madrugada. Ela também pediu desculpas ao namorado e prometeu realizar os sonhos dos dois.