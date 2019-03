Polícia reabre rua junto à Comissão Europeia depois de ameaça de bomba

A polícia belga já reabriu a circulação numa rua próxima da sede da Comissão Europeia, depois de uma ameaça de bomba que obrigou a retirar cerca de 40 pessoas de um edifício no centro de Bruxelas.

As autoridades belgas encararam a ameaça recebida via telefone como "séria", segundo a porta-voz da polícia, e enviaram para o local brigadas com cães treinados para detetar engenhos explosivos. Segundo a imprensa local, as investigações descartaram a existência de qualquer bomba e, cerca de uma hora depois, a rua já foi reaberta. As autoridades não anunciaram o nome da agência que foi alvo da ameaça.