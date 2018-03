Pub

O centro comercial que ardeu na Rússia domingo era um destino popular para famílias e estava cheio de pais e filhos no primeiro dia das férias escolares

Pelo menos 64 pessoas morreram no incêndio que destruiu no domingo um centro comercial na cidade russa de Kemerovo, na Sibéria, confirmou o ministro das situações de emergência, numa altura em que falta recuperar seis corpos. Maioria das vítimas eram crianças.

O centro comercial em causa era um destino popular para famílias e estava cheio no domingo, o primeiro das férias escolares, quando deflagrou o incêndio.

A CCTV divulgou um vídeo onde se vê o momento em que tem início o fogo, e a forma como as primeiras pessoas tentam fugir do local.

Segundo as investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi acionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro comercial

Em declarações à televisão, Vladimir Puchkov disse que os bombeiros já verificaram todos os quatro pisos do centro comercial.

Segundo informou o centro de crise, duas das salas de cinema abateram por causa do incêndio.

Em vídeos gravados por testemunhas durante a noite, viam-se visitantes do centro comercial a saltar pelas janelas para fugir às chamas.

De acordo com investigações preliminares, o alarme anti-incêndios do edifício não foi acionado, pelo que as pessoas que ali se encontravam só se aperceberam do fogo quando um fumo denso invadiu o centro.

As equipas de bombeiros demoraram mais de seis horas a controlar as chamas, que alastraram a uma superfície de 1.500 metros quadrados.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.