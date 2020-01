Índia confirma primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus

O Ministério da Saúde da Índia anunciou esta quinta-feira que detetou o primeiro caso do novo coronavírus (2019-nCoV) no estado de Kerala, no sul do país, de acordo com um comunicado do organismo.

Segundo as autoridades indianas, um aluno que estava a estudar na Universidade de Wuhan, na cidade de Wuhan, a mais atingida pelo surto do vírus, apresentou resultado positivo para o vírus.

O ministério indiano referiu na nota que o aluno está isolado e a ser vigiado num hospital. Não ficou claro quando o aluno voltou da China para a Índia.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Governo indiano vai retirar os seus cidadãos de Hubei

Os passageiros que viajaram para a China recentemente estão a ser vigiados em relação aos sintomas característicos provocados pelo novo coronavírus, em pelo menos 20 aeroportos indianos.

O Ministério da Saúde indiano afirmou que todas as enfermarias com isolamento do país foram alertadas para se prepararem para um possível surto.

O Governo indiano disse, na quarta-feira, que planeia realizar dois voos para retirar os seus cidadãos da província de Hubei, na China, e isolá-los por 28 dias em Nova Deli.

O Ministério da Saúde indicou que estava a planear transportar apenas aqueles que não parecem ter sintomas da gripe, a fim de minimizar o risco da infeção se espalhar.

O Japão e os Estados Unidos foram os primeiros países, na quarta-feira, a repatriar centenas dos seus cidadãos que se encontravam na cidade chinesa de Wuhan, onde o novo coronavírus foi detetado em dezembro, um processo que seguem outros países.

Vários países europeus, incluindo Portugal, França, Itália e Alemanha, mas também a Austrália têm em marcha planos para proceder ao repatriamento de alguns dos seus cidadãos em Wuhan.

A União Europeia anunciou, na quarta-feira, o envio de dois aviões até a sexta-feira à região chinesa de Wuhan que vão repatriar, devido ao coronavírus, 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que o solicitem, independentemente da nacionalidade.

Itália também vai enviar um avião hoje a Wuhan, sem especificar o número de pessoas repatriadas ou se o protocolo prevê quarentena.

Também o Governo australiano anunciou, na quarta-feira, que vai retirar os seus cidadãos da cidade Wuhan para a Ilha Christmas, no Oceano Índico, onde permanecerão em quarentena.

Nos próximos dias, Berlim também vai proceder à retirada de cerca de 90 alemães presentes em Wuhan.

A empresa nacional israelense El-Al anunciou hoje, à semelhança de várias outras companhia aéreas, como a Lufhthansa, que suspendeu os seus voos para Pequim diante da disseminação do novo coronavírus.