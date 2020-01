Coronavírus. British Airways suspende voos para a China

A British Airways disse na quarta-feira que suspendeu todos os seus voos de e para a China devido à propagação do coronavírus, que já fez mais de 100 mortos.

"Suspendemos todos os voos de e para a China continental com efeito imediato, seguindo conselhos do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido contra todas as viagens, exceto as essenciais", afirmou a companhia aérea em comunicado.