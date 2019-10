Guerra de filhos: Estanislao Fernández responde a provocação de Eduardo Bolsonaro

"Isso não é um meme", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter

O filho de Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina, respondeu a uma provocação nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, deputado federal do Brasil e terceiro filho de Jair Bolsonaro.

Eduardo havia publicado duas imagens, uma de Estanislao Fernández, de 24 anos, que faz performances como drag queen e veste-se como personagens famosas, e outra sua.

Na sua imagem, Estanislao está vestido de uma personagem dos Pokémon, já Eduardo surge rodeado de armas e com uma delas na mão.

O deputado brasileiro havia escrito, como legenda, "isto não é um meme", como acrescento a outra legenda "filho do presidente do Brasil/filho do presidente da Argentina".

Estanislao respondeu em português "Irmãos brasileiros, estamos juntos nessa luta. Os amo". E em seguida: "Muita gente do Brasil começou a me seguir, então quero dizer à comunidade LGBTTTIQQA+ mais 'aliades' do Brasil que estamos juntos nesta luta. Lembrem-se de que o amor sempre vence o ódio e entre nós temos que cuidarmo-nos sempre".