França fecha mais de 80 escolas em 15 dias devido a casos de covid-19

A França já fechou mais de 80 escolas desde que o ano letivo foi retomado há 15 dias, devido à deteção de novos casos de coronavírus - disse o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, nesta quarta-feira, insistindo em que esses são números "baixos".

"Temos cerca de 1.200 novos casos de covid-19 entre os alunos em comparação com a semana passada", disse Blanquer em entrevista à LCI.

O ministro destacou que o encerramento dessas unidades representa apenas uma pequena fração das 60.000 escolas em toda a França e disse que o início do ano letivo "é o melhor possível" dada a atual crise de saúde.

Aulas presenciais também foram suspensas em algumas universidades nos últimos dias, devido à deteção de alguns casos de contágio.

A Universidade de Montpellier anunciou a suspensão das aulas na Faculdade de Medicina depois que cerca de 60 alunos testaram positivo para o novo coronavírus após uma festa.

A Universidade de Rennes, no oeste da França, também suspendeu as aulas para estudantes de Medicina do segundo e terceiro ano esta semana, após 83 testes positivos.

A agência nacional de saúde pública relatou quase 8.000 novos casos nas últimas 24 horas, um pequeno declínio em relação aos mais de 10.000 casos registados no sábado e um recorde desde o início da testagem em massa.

O ministro também notou um salto no número de internamentos na semana passada, para 2.713 casos, dos quais 479 nas Unidades de Cuidados Intensivos.

Embora o número esteja bem abaixo das 7.000 pessoas nos cuidados intensivos no auge da pandemia, a França prepara-se para uma segunda vaga de casos que pode chegar neste outono.

O governo colocou 82 dos 101 departamentos do país em alerta vermelho, e cidades como Bordéus e Marselha aumentaram as restrições esta semana, especialmente em termos de reuniões públicas e visitas a lares de idosos.

Cerca de 31.000 pessoas morreram de covid-19 em França.