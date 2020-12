EUA vão encurtar isolamento profilático de 14 para 10 dias ou mesmo sete

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano vai encurtar o isolamento profilático, devido à covid-19, de 14 para 10 dias, ou sete em caso de teste negativo, indicou fonte oficial citada pela agência AP.

De acordo com a fonte, as novas orientações, que deverão ser divulgadas em breve, permitem que pessoas que estiveram em contacto com infetados possam sair do isolamento profilático ao fim 10 dias, ou mesmo sete dias em caso de teste à covid-19 negativo.

Atualmente, nos Estados Unidos, as pessoas que estiveram em contacto com infetados com o vírus da covid-19 têm de ficar sob isolamento profilático durante 14 dias.

As novas orientações são emitidas quando a estatística das infeções e mortes por covid-19 nos Estados Unidos piorou.

Os EUA são o país com mais mortos e mais casos de infeção

Segundo a fonte citada pela Associated Press, as alterações foram avaliadas durante algum tempo, enquanto os cientistas estudavam o período de incubação do vírus, e discutidas na terça-feira numa reunião na Casa Branca.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 1 468 873 mortos resultantes de mais de 63,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (268 103) e mais casos de infeção confirmados (mais de 13,5 milhões).

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.