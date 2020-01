Primeiros casos confirmados no Reino Unido. Novo vírus já fez 213 mortos

Foram registados os dois primeiros casos de pessoas infetadas com o novo tipo de coronavirus no Reino Unido. As autoridades britânicas informaram esta sexta-feira que os doentes são da mesma família e estão a receber "tratamento especializado" no serviço nacional de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

"Podemos confirmar que dois pacientes na Inglaterra, que são membros da mesma família, testaram positivo para o coronavírus", referiu o diretor-geral da Saúde britânico Chris Whitty.

O responsável afirmou, em comunicado, que o serviço nacional de saúde britânico "está extremamente bem preparado" e a "trabalhar rapidamente para identificar os contactos que os pacientes tiveram, para evitar uma maior disseminação".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Temos medidas robustas de controlo de infeções para responder imediatamente", garantiu Chris Whitty, acrescentando que o serviço nacional de saúde britânico está a "trabalhar em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde e a comunidade internacional".

Os serviços de saúde britânicos não especificaram onde exatamente estes casos foram verificados nem se as pessoas em questão se deslocaram recentemente à China.

A China informou esta sexta-feira que o número de mortos por causa do novo coronavírus de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro do país, subiu para 213 e o de pessoas infetadas para 9.692. O anterior balanço apontava para 7736 pessoas infetadas e 170 mortos.

Os números anunciados esta sexta-feira dizem respeito às últimas 24 horas e representam mais 43 mortos e quase mais dois mil casos de infeção em relação aos últimos dados avançados pelas autoridades chinesas. A grande maioria dos casos ocorreu na província de Hubei e na sua capital, Wuhan, o epicentro do surto.

Segundo o relatório diário da Comissão Nacional de Saúde, atualizado às 04:00 (20:00 de quinta-feira em Lisboa), o número de pacientes em estado grave é de 1527, enquanto 171 pessoas já receberam alta.

Devido à propagação deste novo vírus, os EUA recomendaram aos seus cidadãos para não viajarem para a China por causa do novo coronavírus, elevaram o nível de alerta em um nível e aconselharam os norte-americanos a abandonarem o território chinês.

Os norte-americanos "atualmente na China devem explorar a possibilidade de deixar o país usando meios comerciais", indicou o Departamento de Estado num comunicado publicado no seu 'site'.

Por outro lado, solicitou que "todos os funcionários não essenciais do governo dos Estados Unidos adiassem a sua viagem à China por causa do novo coronavírus".

Declarada emergência de saúde pública internacional

O surto começou em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China, e na quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública internacional, num momento em que a epidemia se espalhou para mais de uma dúzia de países.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, risco de rápida expansão para outros países e resposta internacional coordenada.

Esta é a sexta vez que a OMS declara emergência de saúde pública internacional.

Depois da declaração de emergência de saúde pública internacional, a China garantiu ser capaz de "conter e derrotar" o novo coronavírus.

"A China está confiante e capaz de conter efetivamente a nova epidemia de coronavírus e, eventualmente, derrotá-la", declarou a Comissão Nacional de Saúde num comunicado publicado poucas horas após a decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Embora 99% dos casos tenham sido diagnosticados na China, um comité de emergência de 15 especialistas, convocado pelo diretor geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou o alerta internacional na tarde de quinta-feira.

O alerta, descartado há uma semana, foi declarado após o aparecimento de várias infeções entre pessoas de países como Alemanha, Japão, EUA ou Vietname em pacientes que não tinham viajado recentemente para a China.

"O Governo chinês atribui grande importância à prevenção e controlo da pneumonia causada pelo novo coronavírus e tomou as medidas mais estritas para conter a epidemia", sublinhou a Comissão Nacional de Saúde.

O organismo, acrescenta-se o comunicado, espera que "a comunidade internacional entenda e apoie os esforços da China para prevenir e controlar a epidemia e faça esforços conjuntos com a China para conter a epidemia e manter a segurança da saúde global".

83 britânicos e 27 estrangeiros deixam Wuhan

A cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus, está isolada do mundo desde há uma semana, como a quase totalidade da província de Hubei, onde vivem 56 milhões de pessoas, impedidas de deixar a região.

Um avião fretado pelo Reino Unido para repatriar britânicos e outros estrangeiros de Wuhan, de onde o novo coronavírus se propagou, descolou esta sexta-feira daquela cidade chinesa com 110 pessoas a bordo, anunciou o governo britânico.

O avião que transportava 83 britânicos e 27 estrangeiros, além de "um pequeno número de médicos", deixou Wuhan esta manhã (madrugada em Lisboa) e deve pousar às 13:00 (hora de Londres e de Lisboa) na base aérea de Brize Norton, cerca de 120 quilómetros a oeste de Londres, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Londres planeara repatriar cerca de 200 pessoas, depois de receber a luz verde das autoridades chinesas no voo de evacuação.

"O avião está muito vazio", testemunhou Joe Armitt, um britânico a bordo, à televisão Sky News, que publicou uma foto de muitos lugares vagos na aeronave. A mesma testemunha afirmou que muitos expatriados não tiveram a oportunidade de chegar ao aeroporto de Wuhan a tempo.

Entre eles, Nick House, que tem dois filhos da sua mulher indonésia. O britânico explicou à Sky News que não foi informado se não três horas antes da partida do avião: "Não temos meios de transporte. Não conseguimos chegar ao aeroporto. Por isso, ainda estamos aqui", afirmou.

Outros britânicos tinham anteriormente dito à BBC que o cônjuge ou filhos chineses não tinham permissão para viajar pelas autoridades locais e, portanto, enfrentavam o dilema de serem repatriados sozinho ou ficarem na China com a família.

O Governo britânico fretou um avião espanhol, acordando com Madrid que os cidadãos do país vizinho a Portugal farão parte da viagem. Depois de Inglaterra, a aeronave voará para a Espanha.

Em solo britânico, as pessoas repatriadas serão transferidas para um prédio do serviço público de saúde, onde serão mantidos por 14 dias em quarentena, por precaução, anunciou o governo na quarta-feira.

Espanhóis chegam a Madrid procedentes da China

O avião fretado pelo Reino Unido que partiu na manhã desta sexta-feira da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, chegará à base aérea de Torrejón, em Madrid, no início da tarde, com 26 pessoas a bordo, 19 das quais são espanholas.

O avião da companhia aérea espanhola Wamos Air, no qual viajam 120 pessoas, está programado para chegar a Londres às 13:00, horário local (a mesma hora em Lisboa), informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol num comunicado.

Após a escala na capital britânica, o avião voará para Madrid e a chegada a Torrejón "poderá ocorrer no início da tarde".

Além dos 19 espanhóis, estão no avião um cidadão da Polónia que reside em Espanha e uma chinesa casada com um espanhol e que está grávida, sendo a única cidadã da China a embarcar neste voo, disseram fontes diplomáticas à agência de notícias EFE.

Pequim não aceita que os cônjuges chineses de cidadãos estrangeiros possam viajar com estes, o que, no caso dos espanhóis, afetou seis casais mistos.

Dois casais de dinamarqueses e um cidadão norueguês também chegarão a Espanha no voo de Londres, de acordo com o comunicado do Ministério espanhol.

Uma vez na Espanha, os repatriados serão transferidos para o Hospital Militar Gómez Ulla, em Madrid, onde passarão uma quarentena de 14 dias, período máximo de incubação do coronavírus (2019-nCoV).

Portugueses que estão em Wuhan repatriados

No caso português, o avião que saiu na quinta-feira de manhã de Beja foi fretado pelo governo francês e parte para a China para repatriar pelo menos 133 cidadãos da União Europeia (UE), incluindo 17 portugueses.

Portugal vai igualmente repatriar cidadãos da mesma cidade chinesa, juntamente com outros países europeus.

Várias companhias aéreas decidiram suspender ou reduzir os seus voos para a China continental face à propagação do novo coronavírus (família de vírus que pode causar pneumonia viral).

Os 17 portugueses retidos na cidade chinesa de Wuhan, onde teve origem um novo coronavírus, tendo sido colocada sob quarentena, vão ser retirados na sexta-feira, disse um deles à Lusa.

Os portugueses a retirar da China serão rastreados antes de iniciarem a viagem e na chegada ao aeroporto, disse a ministra da Saúde, Marta Temido, adiantando que Portugal ainda está a estudar a hipótese de um espaço de confinamento.

"Cada um destes cidadãos terá uma consulta com a autoridade [de saúde] à chegada, que terá integrado um médico, que aplicará um inquérito epidemiológico e um inquérito sobre a história clínica recente de forma a garantir que qualquer suspeita é logo identificada e encaminhada adequadamente", avançou Marta Temido, que falou aos jornalistas à margem da apresentação do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, que decorreu no Ministério da Saúde.

A ministra explicou que o rastreio, que será feito através de uma avaliação clínica e física, que inclui a medição da febre, será feito no aeroporto, o que não quer dizer que não haja uma avaliação complementar se for necessária. De acordo com informação que dispõe, Marta Temido disse que vão regressar a Portugal cerca de dezena e meia de portugueses, mas ressalvou que "poderão ser menos, porque alguns concidadãos optaram por não deixar a China por várias razões".

A Coreia do Norte decidiu suspender todas as rotas aéreas e ferroviárias com a China a partir de hoje, para impedir a propagação do coronavírus de Wuhan, disse o embaixador britânico em Pyonyang, Colin Crooks.

"A Coreia do Norte introduz mais restrições de viagens com todos os voos e comboios entre a DPRK [sigla em inglês para República Popular Democrática da Coreia]) e a China a serem suspensos a partir de 31 de janeiro [hoje] em resposta ao coronavirus", escreveu o diplomata na rede social Twitter.

Essa nova medida soma-se às ativadas nos últimos dias pelo país asiático para evitar o contágio.

Em 22 de janeiro, o regime norte-coreano cancelou todas as viagens turísticas ao país e seis dias depois anunciou que todos os que chegassem da China ficariam em quarentena por um mês, embora se acredite que o período máximo de incubação do vírus são 14 dias.

Também a Rússia anunciou na quinta-feira a intenção de fechar 4250 quilómetros de fronteira com a China e o Cazaquistão ordenou o encerramento das ligações em autocarro, avião e comboio com o mesmo país vizinho.

Atualizado às 09:29