"Perigo é a forma como se propaga." OMS declara emergência global

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou esta quinta-feira que o novo coronavírus com origem na cidade chinesa de Wuhan é um caso de "emergência de saúde pública internacional".

"Por todas estas razões, declaro uma emergência de saúde pública internacional sobre o surto global de (2019-nCoV)", afirmou.

"A principal razão para esta declaração não é pelo que está a acontecer na China, mas pelo que está a acontecer noutros países. A nossa maior preocupação é o potencial que o vírus tem de se propagar por países com sistemas de saúde frágeis e que não está preparados para lidar com isso", frisou o diretor-geral da OMS.

"Deixe-me ser claro: Esta declaração não é um voto de falta de confiança na China. Pelo contrário, a OMS continua a ter confiança na capacidade da China para controlar a propagação do coronavírus", acrescentou.

"Devemos acelerar o desenvolvimento de vacinas, terapias e diagnósticos; combater os rumores e a desinformação; rever os planos de preparação, identificar lacunas e avaliar os recursos necessários para identificar, isolar e cuidar de casos de impedir a transmissão; e partilhar dados, conhecimento e experiência com a OMS e o mundo. A única maneira de derrotar este surto é que todos os países trabalhem juntos num espírito de solidariedade e cooperação. Estamos todos juntos nisto e só podemos parar juntos", rematou Tedros. Adhanom Ghebreyesus

Nos últimos dez anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) só uma vez tinha avançado com um alerta pandémico. Foi com a gripe das aves H1N1, em 2009. Depois disso, avançou apenas com situações de emergência internacional, com o vírus Ébola, logo em 2013, com o ressurgimento da Polio, em 2014, e com o Zika, em 2016.

Um alerta de Situação de Emergência Internacional tem como objetivo travar uma situação ainda mais grave, uma situação de pandemia. É isto que as autoridades de saúde internacionais querem travar.

Ainda assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) opôs-se à restrição de viagens, apesar de o surto do novo coronavírus na China ser uma emergência de saúde pública internacional. "A OMS não recomenda a restrição de viagens, as trocas comerciais e os movimentos [de pessoas] e opõe-se mesmo a todas as restrições de viagens", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa, na sede da organização, em Genebra, Suíça.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, de risco de rápida expansão para outros países e de resposta internacional coordenada.

A decisão é conhecida após o Comité de Emergência da OMS se ter reunido novamente esta quinta-feira, depois de há uma semana ter considerado prematura a emergência internacional.

O surto do coronavírus na China infetou no país 7.736 pessoas e matou 170, de acordo com o mais recente balanço, divulgado esta quinta-feira pela OMS.

Outros 82 casos de infeção foram reportados por 18 países da Ásia, Europa, Médio Oriente, América do Norte e Oceânia, sete dos quais assintomáticos.

Itália tem dois casos e suspende voos

Esta quinta-feira a Itália suspendeu os voos com origem e destino da China após ter confirmado pela primeira vez a presença de dois casos de coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte.

"Somos o primeiro país da Europa que adota a suspensão dos voos com a China", assegurou Conte depois de confirmar dois casos de turistas chineses contagiados com o novo vírus, "que chegaram em janeiro à Itália", informou.

O surto foi detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Portugueses repatriados sexta-feira

Um grupo de 17 portugueses, que se encontram em Wuhan, cidade atualmente isolada e em quarentena, vai ser retirado na sexta-feira, disse esta sexta-feira um deles à agência Lusa.

O avião, que vai fazer o repatriamento dos cidadãos portugueses e de outros europeus desde aquela cidade, saiu esta quinta-feira de manhã do aeroporto de Beja.

Os portugueses a retirar da China serão rastreados antes de iniciarem a viagem e na chegada ao aeroporto, disse a ministra da Saúde, adiantando que Portugal ainda está a estudar a hipótese de um espaço de confinamento.

"Cada um destes cidadãos terá uma consulta com a autoridade [de saúde] à chegada, que terá integrado um médico, que aplicará um inquérito epidemiológico e um inquérito sobre a história clínica recente de forma a garantir que qualquer suspeita é logo identificada e encaminhada adequadamente", avançou Marta Temido, que falou aos jornalistas à margem da apresentação do Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, que decorreu no Ministério da Saúde.

em atualização