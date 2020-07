Duas bases norte-americanas em Okinawa estão fechadas devido à covid-19

Duas bases da Marinha dos EUA em Okinawa, no Japão, foram encerradas após terem sido registadas dezenas de infeções pelo novo coronavírus, com autoridades locais a criticar os esforços de contenção dos militares norte-americanos.

Há dezenas de milhares de militares dos EUA estacionados na ilha do sul do Japão, que registou cerca de 150 casos de covid-19 entre a população civil.

O porta-voz do governo nipónico, Yoshihide Suga, afirmou esta segunda-feira que 62 casos positivos foram detetados nos últimos dias entre as forças norte-americanas, a maioria nas bases de Futenma e Camp Hansen.

O aumento nas infeções criou tensões com autoridades locais, incluindo o governador de Okinawa, Denny Tamaki.

Em resposta ao surto, quase todas as viagens para fora da base foram interrompidas desde domingo, de acordo com as diretrizes publicadas na página do Facebook do Marine Corps Installation Pacific.

Os membros do serviço do Corpo de Fuzileiros Navais podem circular livremente na base, mas precisam de permissão para sair, mesmo sendo para consultas médicas.

"Estas ordens estão em vigor até novo aviso e limitam o acesso e as operações da base ao pessoal essencial", fez saber a força militar norte-americana na rede social

Segundo a AFP, uma autoridade de Okinawa afirmou que a câmara municipal foi informada de que a ordem se aplicava apenas a Futenma e Camp Hansen. Acrescentou ainda que o número de militares norte-americanos nas bases não é divulgado por "razões de segurança".

Governador de Okinawa "chocado" com número de casos nas bases militares

Há muito tempo que a presença militar dos EUA na ilha é alvo de críticas, com muitos na região a argumentar que têm uma parcela desproporcional na responsabilidade de acolher as forças norte-americanas.

No sábado, o governador de Okinawa disse que ficou "chocado" com o número de casos nas bases militares.

"Não posso deixar de sentir sérias dúvidas sobre as medidas norte-americanas contra infeções", disse Tamaki a jornalistas.

Tamaki disse que pediu às forças norte-americanas que interrompam a chegada de tropas e que aumentem as medidas para travar a propagação da infeção por covid-19.

Não é ainda claro de onde surgiram os casos positivos nas bases, mas os media locais afirmaram que havia preocupações sobre as tropas que chegaram recentemente e as suas famílias que estão em quarentena em hotéis locais fora da base.

Uma autoridade do governo de Okinawa afirmou que a autarquia irá pedir ao governo central e às forças norte-americanas que partilhem informações sobre os casos entre os militares o mais rapidamente possível.

A autarquia fez saber também que irá pedir que os novos contingentes de militares e as suas famílias fiquem em quarentena nas bases militares.