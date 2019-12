Do descapotável ao primeiro plano de Archie: os postais de Natal da família real britânica

O envio de postais de Natal é uma tradição no Reino Unido, onde se estima que mil milhões sejam vendidos todos os anos (as vendas começam logo em agosto), com as organizações de caridade a angariarem 50 milhões de libras (58 milhões de euros) com eles. A família real britânica também não escapa à tradição.

Todos os anos, segundo o site da família real britânica, a rainha e o duque de Edimburgo enviam cerca de 750 cartões de Natal, que incluem normalmente uma foto de família. O cartão é enviado para os restantes membros da família, mas também amigos e funcionários, podendo também chegar às caixas de correio de primeiros-ministros da Commonwealth. O duque envia ainda para os diferentes regimentos e organizações que lhe são próximas.

O postal enviado pela rainha este ano ainda não foi revelado, mas os do resto da família já fazem as delicias dos fãs e das redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O cartão de Natal do príncipe Carlos e a duquesa da Cornualha inclui uma fotografia tirada durante a visita oficial que fizeram a Cuba, em março, com o herdeiro da coroa britânica ao volante de um carro descapotável. O carro é um MG britânico de 1953.

No postal de Natal dos duques de Cambridge o príncipe William surge montado numa mota com sidecar, com o filho mais novo, Louis, ao colo, e George e Charlotte no sidecar. Kate está ao lado, com uma mão no volante. A imagem foi partilhada inicialmente no Twitter por Dawn McCafferty, da Força Aérea Britânica, mas entretanto retirada.

O cartão do príncipe William. © DR

Já os duques de Sussex, que estão a passar as férias de Natal no Canadá, optaram por uma fotografia a preto e branco, com o filho Archie, nascido em maio, em primeiro plano, de gatas a dirigir-se para a câmara. A imagem foi publicada no Twitter pela The Queen's Commonwealth Trust, do qual Harry é presidente e Meghan vice-presidente, sendo partilhada depois na conta dos próprios duques.

O cartão de Harry e Meghan foi enviado por e-mail aos amigos e colegas na segunda-feira, com cartões físicos a serem enviados para a família, segundo os media britânicos, que já dissecaram todos os aspetos do cartão, acreditando que o rosto de Meghan terá sido editado com Photoshopp, uma vez que está mais nítido do que o de Harry, que está desfocado.

O cartão dos duques de Sussex. © DR/Twitter/Queenscomtrust

Outras monarquias

Mas a família real britânica não é a única a partilhar postais de Natal.

Os reis espanhóis também divulgaram a sua mensagem de boas festas, com uma mensagem escrita à mão pelo próprio Felipe VI -- "Com grande afeto e nossos melhores desejos" -- e assinada não só pelo monarca mas também pela rainha Letizia e pela princesa das Astúrias, Leonor, e pela infanta Sofia.

A foto do postal de Natal dos reis de Espanha. © DR/Casa Real

Outras famílias reais optam por desejar Feliz Natal com uma foto nas redes sociais. Como é o caso da família real norueguesa, que inclui o rei Harald, a rainha Sónia, o príncipe herdeiro Haakon e a sua mulher, Mette-Marit, assim como os filhos de ambos, a princesa Ingrid Alexandra e o príncipe Sverre Magnus.

Os reis da Suécia, Carl Gustaf e Sílvia, também enviaram os seus cumprimentos, pelo Facebook.

Nos seus desejos de Feliz Natal, os reis da Holanda, Guilherme e Máxima, partilharam uma foto com as filhas Catharina-Amalia, Alexia e Ariane tirada quando estiveram na Feira de Sevilha, com as mulheres vestidas de sevilhanas.