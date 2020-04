"Devo-lhes a minha vida". Boris tem alta e agradece ao pessoal do hospital onde esteve nos cuidados intensivos

É "altura ajudar o país". Enfermeiros portugueses na linha de combate no Reino Unido

"Não lhes posso agradecer o suficiente. Devo-lhes a vida", disse o primeiro-ministro britânico no St Thomas's Hospital, onde esteve internado na última semana. Boris Johnson refira-se aos profissionais do serviço nacional de saúde britânico que estão a tratar a sua infeção de covid-19. É a primeira declaração desde que deixou os cuidados intensivos, confirmou a agência Reuters.

Também este domingo, o primeiro-ministro britânico recebeu alta do hospital, mas não vai regressar já ao trabalho, informou um porta-voz. "O primeiro-ministro recebeu alta do hospital para continuar a sua recuperação", que será feita em Chequers Court, a residência de campo, a 70 quilómetros de Londres.

Boris Johnson foi internado há uma semana na unidade hospitalar em frente ao parlamento britânico, do outro lado do rio Tamisa, quando os sintomas de covid-19 se agravaram. No dia 6 de abril foi transferido para o serviço dos cuidados intensivos, onde ficou durante três dias, até quinta-feira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O primeiro-ministro britânico foi diagnosticado com covid-19 a 27 de março. Nunca chegou a precisar de respiração assistida, nem apresentou sinais de pneumonia, mas recebeu oxigénio.

Enquanto recupera da infeção pelo novo coronavírus - que já atinge 78 991 pessoas no país e fez 9 875 vitimas mortais, segundo os dados oficiais mais recentes - o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, foi designado para substituir Boris Johnson.