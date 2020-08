Destino paradisíaco brasileiro volta a aceitar turistas. Mas só quem já teve covid

Arquipélago Fernando de Noronha, no Brasil.

Detido no Brasil secretário da Saúde suspeito de fraude na compra de testes

Um dos mais famosos destinos de férias no Brasil - o arquipélago Fernando de Noronha - volta a aceitar turistas, a partir desta terça-feira. Mas com uma condição: têm de ser pessoas que tenham estado infetadas com o novo coronavírus e que entretanto estejam recuperadas.

Para chegar às ilhas classificadas como Património Mundial pela UNESCO, que ficam a 211 milhas das costa brasileira, será necessário apresentar como prova um teste PCR (de rastreio à covid) positivo e outro negativo, bem como um exame serológico, que comprove a existência de anticorpos ao vírus. Todos estes testes têm de ter data superior a 20 dias, de acordo com informações locais, citadas pelo jornal The Guardian.

"Nesta primeira fase de reabertura, só aceitaremos turistas que já tenham sido infetados com a covid, estejam recuperados e que tenham desenvolvido imunidade à doença, porque assim não a poderão transmitir ou ser infetados de novo", diz o responsável pelo arquipélago, Guilherme Rocha, ao diário britânico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta indicação está a ser dada apesar de ter sido confirmado, na semana passada, em Hong Kong o primeiro caso de reinfeção de um doente com covid-19. "O que sabemos é que os casos de reinfeção são muito raros e discutíveis", aponta Guilherme Rocha. "A informação cientifica atual diz-nos que quem já teve a doença está imune. Portanto esse é o protocolo que vamos seguir", acrescenta.

"O nosso objetivo é abrir com o menor risco possível. Como é que se reduz o risco? Reabrir a ilha apenas às pessoas que já tiveram covid.", sublinha o administrador da mesma.

Desde 21 de março que não era possível visitar estas ilhas brasileiras por causa da pandemia de covid-19, que, ao que tudo indica, se têm mantido livres de contágio. Apesar de integrarem o segundo país do mundo com mais casos de infeção e de mortes por causa do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o Brasil confirmou 3 847 739 de infeções e 120 546 vítimas mortais, de acordo com dados oficiais, atualizados estes domingo.

O arquipélago Fernando de Noronha é constituído por 21 ilhas, no entanto, apenas uma está habitada (por 3500 cidadãos). É um dos destinos paradisíacos mais conhecidos do Brasil e recebe anualmente cerca de cem mil visitantes.