Decidiu tomar banho enquanto assistia a reunião online mas... deixou a câmara ligada

Bernardo Bustillo, vereador municipal em Torrelavega, no norte da Espanha, pediu a demissão depois de transmitir, inadvertidamente, em direto, um vídeo a tomar banho durante uma reunião da assembleia municipal.

No início desta semana, os vereadores de Torrelavega se reuniram online para discutir algumas dos problemas que o município, com cerca de 52 mil pessoas, enfrenta. Seguindo os protocolos estabelecidos durante o confinamento em Espanha, a meia dúzia de vereadores ligou a videochamada às 8.00, e a reunião foi transmitida em direto online para os jornalistas e os moradores.

À medida que a reunião se prolongava após o meio-dia, Bernardo Bustillo, que trabalha a meio tempo para o município, começou a preocupar-se com o facto de não ter tempo para tomar banho e levar a filha para os compromissos dela antes de ir para o seu outro emprego como instrutor de natação. Então, decidiu levar o computador para a casa-de-banho, minimizando a janela da videochamada, para que pudesse continuar a ouvir a reunião enquanto tomava banho.

Mas, como a câmara continuou ligada, a meio da reunião apareceu, no canto inferior esquerdo do ecrã de todos os outros vereadores, a imagem de Bernardo Bustillo a tomar banho por trás de um vidro fosco. O som da água corrente abafou o toque constante do seu telemóvel - eram os colegas que tentavam avisá-lo de que a câmara ainda estava ligada.

Apesar de ter acabado por pedir a demissão do cargo como vereador, Bustillo reagiu bem ao incidente e explicou que se tratava do resultado da sua inexperiência tecnológica e também da difícil tarefa de conciliar teletrabalho com o resto da vida.

Acrescentou ainda que a sua experiência como instrutor de natação o deixara confortável com seu corpo. "Passei metade da minha vida seminu e nunca me envergonhei da nudez, seja a minha ou a de outras pessoas", explicou. "Não posso deixar de lamentar que o fim da minha vida política ... tenha a ver com a minha nudez, que nem sequer é grande coisa."