Coronavírus. Apple encerra lojas na China

A gigante tecnológica norte-americana Apple anunciou este sábado que vai fechar todas as suas lojas na China até ao dia 9 de fevereiro devido ao surto do novo coronavírus que fez já 259 mortos naquele país.

A empresa anunciou a sua intenção em comunicado citado pela agência France-Presse e tendo por base o princípio da "precaução" e as últimas indicações dos especialistas de saúde.

A China elevou para 259 mortos e quase 12 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

Vários estados estão tomar medidas para conter a contaminação pelo vírus: a Austrália, por exemplo, decidiu proibir a partir deste sábado a entrada no seu território a todos os não residentes oriundos da China.

"Apenas os cidadãos australianos, os residentes australianos, os detentores de guarda legal e os cônjuges" serão autorizados a entrar no país oriundos da China, anunciou Scott Morrison. Segundo o chefe do Governo, "será exigido a quem regresse ao país que fique em quarentena por um período de 14 dias".

Os Estados Unidos também já tinham anunciado sexta-feira a proibição, temporária, da entrada no seu território de qualquer cidadão estrangeiro que tenha estado na China - os únicos cidadãos que podem entrar nos EUA têm de ter familiares diretos norte-americanos ou residência permanente.

Além desta medida, a Administração norte-americana decidiu que os cidadãos que tenham estado na província de Hubei (onde foi detetado o vírus) nos 14 dias anteriores terão de ficar em quarentena. Já quem tenha estado noutra região da chinesa deverá ser sujeito a uma triagem de monitorização e autoquarentena.

Reino Unido retira pessoal diplomático

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico anunciou este sábado que "retirará temporariamente" da China alguns dos seus funcionários diplomáticos, devido ao coronavírus.

"Estamos empenhados em garantir a segurança e o bem-estar do nosso pessoal e dos seus familiares. Por isso, vamos retirar temporariamente alguns trabalhadores britânicos e os seus familiares da nossa embaixada e consulado na China", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, num curto comunicado.

A mesma fonte acrescentou que os cidadãos britânicos que continuam no país asiático poderão receber assistência consular "24 horas por dia, todos os sete dias da semana", apesar de a sua capacidade para prestar apoio poder ser "limitada".

Esta confirmação ocorre pouco depois da operação de evacuação de Wuhan para Londres e Madrid, num avião fretado pelo Reino Unido com 83 britânicos e outros 27 estrangeiros - principalmente comunitários - que foram isolados ao chegarem aos seus destinos, em função dos esforços para conter a propagação do vírus.

Os britânicos retirados de Wuhan foram transportados, depois de aterrarem na base militar de britânica de Brize Norte, em Oxfordshire (nas imediações de Londres), para o hospital de Arrowe Park, em Wirral, num comboio de seis autocarros escoltados.

Esses cidadãos permanecem alojados e isolados durante 14 dias num complexo de vivendas para pessoal de saúde e serão vigiados a todo o momento por médicos especializados.

Macau suspende visita a reclusos

Em Macau - onde estão identificados até agora sete casos de infeção pelo novo coronavírus - foram suspensas as visitas a reclusos e a jovens institucionalizados no Instituto de Menores.

A decisão foi tomada para "cooperar com as medidas de prevenção e controlo da epidemia tomadas pelo Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau]" no sentido de "evitar a aglomeração e circulação de grande quantidade de pessoas", bem como de impedir a propagação do surto.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira, dia 30, uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Esta é a sexta vez que a OMS declara uma emergência de saúde pública de âmbito internacional.

Para a declarar, a OMS considerou três critérios: uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a exigência de uma resposta internacional coordenada.

Irão cancela todos os voos de e para a China

O Irão cancelou os voos de ida e volta para a China como medida preventiva face ao surto do novo coronavírus, anunciou o porta-voz da Organização da Aviação Civil iraniana, Reza Jafarzadeh. "Para evitar a propagação do novo coronavírus no país, suspenderam-se temporariamente todos os voos entre o Irão e a China", referiu o porta-voz, num comunicado divulgado na sexta-feira à noite.

Segundo a mesma fonte, serão "tomadas medidas", que não especificou, para transportar os passageiros iranianos que se encontram na China.

De acordo com o secretário da Associação das Linhas Aéreas do Irão, Masud Asadi Samani, apenas a companhia aérea Mahan tem voos para a China, nomeadamente para as cidades de Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, com 14 voos semanais.

No aeroporto internacional de Teerão, um grupo de médicos controla um por um todos os passageiros que chegam dos países da Ásia Oriental ou de países onde já foram confirmados casos de infeção pelo novo coronavírus. Caso sejam detetados passageiros com sintomas, estes são transportados para centros de quarentena, segundo a página na Internet do aeroporto.

O Ministério da Saúde iraniano assegurou que ainda não foi identificado nenhum caso do novo coronavírus no país, depois de terem sido despistados dois casos de infeção de dois chineses que chegaram ao país há uns dias.