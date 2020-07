Coreia do Norte celebra "brilhante sucesso" na luta contra o coronavírus

O líder norte-coreano Kim Jong Un comemorou o "brilhante sucesso" alcançado, segundo o próprio, pelo seu país na luta contra a pandemia de coronavírus, informou nesta sexta-feira a agência oficial da KCNA.

A afirmação de King Jon Un foi feita na quinta-feira durante uma reunião do Partido dos Trabalhadores dedicada ao impacto do vírus.

O país fechou as fronteiras e manteve milhares de pessoas isoladas por seis meses. "Prevenimos completamente a propagação desse vírus maligno" e mantivemos "uma situação antiepidémica estável, apesar da crise mundial da saúde", afirmou, segundo a agência.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

É um "brilhante sucesso alcançado graças à liderança perspicaz do comité central do partido e ao forte espírito de voluntariado demonstrado por todos aqueles que se movem como um seguindo as ordens do comité central do partido", declarou o líder norte-coreano.

O país deve "permanecer em alerta", principalmente por causa de novos surtos que surgiram em "países vizinhos", alertou.

Ele repetiu que um fim apressado das medidas antiepidémicas levaria a uma crise inimaginável e irreparável", de acordo com a KCNA.

Pyongyang não relatou nenhum caso de Covid-19, informação contestada por especialistas, tendo como base que o vírus apareceu na China vizinha e se espalhou para todos os continentes.

Um especialista da ONU alertou no mês passado sobre a insegurança alimentar (quando o acesso e a disponibilidade de alimentos são escassos) como resultado do fechamento de fronteiras.

Antes da crise do coronavírus, já se considerava que mais de 40% da população norte-coreana apresentava insegurança alimentar, com muitos casos de desnutrição.