China não regista qualquer caso pela primeira vez desde o início da pandemia

China teme novo foco de disseminação de covid-19 no país

A China não diagnosticou, nas últimas 24 horas, qualquer novo caso confirmado da covid-19, pela primeira vez desde o início da pandemia, informaram hoje as autoridades. A Comissão de Saúde da China detalhou que apenas detetou dois casos suspeitos até às 23:59 de sexta-feira (16:59 em Lisboa), um em Xangai e outro na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.

O número total de casos ativos na China é de 79, nove deles graves, e o número de casos confirmados desde o início da pandemia é de 82.971, dos quais 4634 morreram. Até ao momento, mais de 78.200 pessoas tiveram alta.

O vírus surgiu há cerca de seis meses China, mas já está em todo o mundo. Os primeiros doentes surgiram em dezembro, na China, relacionados com um mercado onde eram comercializados animais vivos em Wuhan, cidade chinesa de 11 milhões de habitantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A pandemia foi declarada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março. Provocada pelo novo coronavírus Sars-cov-2, a pandemia de covid-19 espalhou-se a uma velocidade alucinante, causando milhares de mortes e pondo de quarentena mais de 4 mil milhões de pessoas,.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 335 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.289 pessoas das 30.200 confirmadas como infetadas, e há 7.590 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.