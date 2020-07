Checos dizem adeus à covid com festa para milhares de pessoas em Praga

O confinamento acabou e os checos resolveram sair à rua para festejar com um jantar na Ponte Carlos, em Praga. Milhares de pessoas ​​​​​​​desafiaram as regras sanitárias e de distanciamento social para celebrar o fim da crise do covid-19, segundo a BBC, no monumento do século XIV.

O evento "A mesa está posta" decorreu na Ponte Carlos, em Praga, "livre de turistas". Os checos levaram comida e bebida e partilharam refeições numa mesa com 500 metros. Para animar o repasto foram desafiados músicos de ocasião e bandas que deram música ao banquete. Para irem ao evento as pessoas tiveram de fazer reserva prévia no Facebook e com uma condição: partilhar comida e bebida sem qualquer distanciamento social ou uso de máscara.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ideia era celebrar o fim da crise com pessoas que "não têm medo de aceitar uma dentada na sandes de outra pessoa", segundo explicou o organizador do evento e dono de um café na cidade, Ondrej Kobza, citado pela BBC. "A sociedade não pode ter medo, senão teremos uma crise económica, uma depressão e isso vai atingir a sociedade com ainda mais força do que a covid-19", acrescentou.

Na semana passada, o governo permitiu reuniões públicas de até mil pessoas. Piscinas, museus, zoológicos e castelos agora podem abrir sem limites ao número de visitantes. Restaurantes, bares e pubs estão autorizados a servir pessoas há um mês.



A República Checa registou cerca de 12 mil casos e 350 mortes por covid-19. A situação pandémica não está controlada. Existem vários surtos locais no país, bem longe de Praga que tem registado 15 casos de infeção por dia em média.