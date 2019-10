Catalunha: Manifestantes cortam estradas e queimam pneus em Barcelona e Girona

Português viveu caos no aeroporto. Protestos seguem no centro da cidade

A Catalunha prepara-se para mais uma jornada de protestos, após a condenação por parte do Supremo espanhol dos principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha. Neste momento, já há mais de 45 voos cancelados de ou para Barcelona e prevê-se que muitos mais aviões ficarão em terra ao longo desta terça-feira.

De acordo com a companhia aérea Vueling o principal problema neste momento é que as tripulações e o pessoal de terra não estão a conseguir chegar ao aeroporto, informa o La Vanguardia.

Esta manhã, manifestantes cortaram o trânsito nas estradas N-II em Mataró (Barcelona) e C-65 em Cassa de la Selva (Girona), queimando pneus e madeira em protesto contra a condenação de dirigentes políticos.

De acordo com fontes do Serviço de Trânsito Catalão (SCT), a rede de estradas catalã amanheceu com alguns incidentes, depois de na segunda-feira manifestantes terem bloqueado e impedido a circulação rodoviária em várias estradas da região.

Esta terça-feira, cerca das 8:00 (07:00 em Lisboa), um grupo de ativistas independentistas interrompeu a estrada em Cassà de la Selva, tendo incendiado pedaços de madeira na via. Também na N-II, em frente à estação ferroviária de Mataró, em Barcelona, o trânsito foi interrompido por um grupo de pessoas que queimou pneus na estrada.

A plataforma independentista Tsunami democràtic assegurou que as mobilizações de segunda-feira alcançaram "os objetivos propostos" e anunciou que esta terça-feira iria mobilizar um novo protesto. Para já, estão marcadas concentrações para as 19.00 e as 21.00 em frente das principais delegações do Governo na região.

Quim Torra garante que não vai "desfalecer nunca"

O presidente independentista do Governo regional catalão, Quim Torra, assegurou esta terça-feira que não irá "desfalecer nunca" no exercício do direito à autodeterminação da Catalunha. Torra fez esta declaração num discurso durante a cerimónia no cemitério de Montjuic, em Barcelona, em memória do ex-presidente do executivo catalão Lluís Companys, fuzilado pelo regime franquista há 79 anos, em 1940.

O atual presidente separatista exigiu que o governo central de Madrid "fizesse justiça com os crimes do franquismo" e declarasse a execução de Lluís Companys como um "crime de Estado". "Nunca iremos desfalecer no exercício do direito à autodeterminação", prometeu Quim Torra, que também fez uma alusão a outros dois chefes do executivo regional que estiveram no exílio durante a ditadura de Francisco Franco.

Mais de 130 feridos no primeiro dia de protestos

Na segunda-feira, o Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunhaa penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão. O ex-vice-presidente da Generalitat Oriol Junqueras foi condenado, por unanimidade, a 13 anos de cadeia por delito de sedição e má gestão de fundos públicos. Foram condenados a 12 anos de cadeia os ex-conselheiros da Jordi Turull (ex-conselheiro da Presidência), Raul Romeva (ex-conselheiro do Trabalho) e Dolors Bassa (ex-conselheira para as Relações Exteriores) por delitos de sedição e má gestão. O antigo titular do cargo de conselheiro do Interior, Joaquim Forn e Josep Rull (Território) foram condenados a 10 anos de cadeia. Jordi Cuixart, responsável pela instituição Òmnium Cultural, foi condenado a nove anos de prisão por sedição.

Ao todo eram 12 os separatistas que aguardavam a leitura da sentença pelo seu envolvimento nos acontecimentos que levaram ao referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha realizado em 1 de outubro de 2017 e à declaração de independência feita no final do mesmo mês. Nove deles já estavam presos preventivamente, enquanto o ex-presidente do executivo regional Charles Puigdemont faz parte de um grupo de separatistas que continuam no estrangeiro e que não foram julgados.

Os factos reportam-se a 2017 sendo que os magistrados entendem que os acontecimentos de setembro e outubro do mesmo ano constituíram sedição visto que os condenados mobilizaram os cidadãos num "levantamento público e tumultuoso" para impedir a aplicação direta das leis e obstruir o comprimento das decisões judiciais.

Assim que foi conhecida a sentença, uma série de grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica. A polícia anti-distúrbios carregou sobre um grupo que protestava no exterior do aeroporto de Barcelona, enquanto outros grupos separatistas incendiaram pneus para impedir a circulação de comboios e alguns bloquearam a circulação rodoviária em estradas da região.

No balanço dos protestos de segunda-feira contabilizam-se 131 manifestastes e 40 polícias e "mossos" feridos, 110 voos cancelados e três detidos (entre os quais um menor). 27 pessoas foram hospitalizadas.

Pelo menos seis pessoas foram feridas em resultado do uso de balas de borracha. Uma delas é um jovem de 22 anos que perdeu um olho.

Políticos denunciam paredes pintadas em Barcelona

Esta manhã o secretário-geral do PPC, Daniel Serrano, publicou no Twitter uma imagem da fachada da sede do partido onde alguém pintou uma suástica e o número 155. Serrano comenta: "O tsunami democrático deixou-nos esta noite o seu cartão de visita. Digo-lhes que por muito que marquem as nossas sedes, por muito que nos ameacem, por muito que nos agridam, por muito que tentem paralisar ilegalmente a Catalunha, o Estado de direito continuará a fazer o seu trabalho".

Também o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denunciou a vandalização da loja dos seus pais, em Barcelona: "Ninguém merece ser perseguido por querer continuar a ser espanhol", diz.

(notícia atualizada às 11:50)