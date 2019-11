Bolsonaro passa Cultura para a alçada do Turismo e sob o comando de filho de pastor

Jair Bolsonaro fez mudanças no seu governo que afetam sobretudo a área da Cultura. Até agora sob a tutela do Ministério da Cidadania, a secretaria da Cultura passará para a alçada do Ministério do Turismo. E o novo secretário, ao que tudo indica, será Marcos Soares, filho de R.R. Soares, um dos mais influentes pastores evangélicos do país.

A transferência da pasta para o Turismo causou reações da oposição sobretudo porque o atual ministro, Marcelo Álvaro Antônio, dirigente do PSL, o partido do presidente, está envolvido num esquema de promoção de candidaturas femininas de fachada nas últimas eleições para desvio das verbas do fundo eleitoral para empresas ligadas a assessores seus. Antônio já foi mesmo constituído arguido pelo ministério público sob a acusação de falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa, com penas somadas de 14 anos de prisão.

Outro motivo de controvérsia é o perfil do provável novo secretário da Cultura, o ex-deputado federal Marcos Soares, filho de R.R. Soares, cunhado do bispo Edir Macedo, com quem iniciou a carreira no mundo evangélico, e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. Marcos Soares só fez uma proposta ao longo da carreira parlamentar relacionada com a Cultura, a propósito de direitos de autor.

No mais, o provável novo secretário da Cultura destacou-se no Congresso por participar de frentes parlamentares por ter entre as suas bandeiras "a defesa da família e da vida, apoiando ações que visem minimizar a desestruturação familiar bem como ampliar a difusão dos valores cristãos".

Caso não seja Marcos o escolhido, a revista Crusoé informa que outro nome na calha é o de André Soares, seu irmão.

Será a terceira alteração na pasta desde agosto, depois de Henrique Pires ter abandonado o cargo acusando o governo de censura e de ter sido substituído por Ricardo Braga, que passará agora a exercer outras funções.

A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, extinto no início da gestão do atual presidente.

Com a mudança, passam a ser de responsabilidade do Ministério do Turismo a política nacional de cultura; a regulação dos direitos de autor autorais; a proteção do património histórico, artístico e cultural; e o desenvolvimento de políticas de acessibilidade cultural e do setor de museus.

O decreto também transfere para o Turismo a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável por emitir pareceres sobre os pedidos de artistas que buscam financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida no Brasil como Lei Rouanet.