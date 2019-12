Ataque da aviação russa na Síria mata oito civis. Cinco são crianças

"Morreu como um cão". Trump confirma morte do líder do Estado Islâmico

De acordo com a organização não-governamental, os ataques visaram a aldeia de Joubass, no sul da província de Idleb, matando civis deslocados, que se tinham abrigado numa escola e junto a esse edifício.

As forças do regime síria, com o apoio da aviação russa, têm intensificado os bombardeamentos na região, ao mesmo tempo que decorrem violentos combates no terreno contra grupos jihadistas e rebeldes.

Cerca de 80 civis foram já mortos em consequência desta nova escalada dos combates.

A Turquia indicou que se encontra em conversações com a Rússia para obter um novo cessar-fogo em Idleb, sublinhando que estes combates violam uma trégua em vigor desde agosto.

"Estes bombardeamentos devem cessar imediatamente", sublinhou o porta-voz da Presidência turca, Ibrahim Kalim, numa conferência de imprensa acompanhada pela agência France Press.

Também a Unicef se manifestou alarmada com o "peso da intensificação" da violência.

As forças do regime sírio retomaram o controlo de quatro dezenas de vilas e aldeias numa área de 320 kms2 numa ofensiva que decorre desde a passada quinta-feira, de acordo com um comunicado hoje divulgado pelo exército sírio, que garante a determinação de continuar a avançar até que a totalidade da província de Idleb esteja "limpa de terroristas e dos seus apoiantes".