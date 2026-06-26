Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia. Metro com duas linhas a funcionar até às 4h00
Leonardo Negrão
Mundial 2026

Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia. Metro com duas linhas a funcionar até às 4h00

Jogo arranca à meia-noite e meia de domingo. Empresa quer permitir aos aos passageiros que acompanhem o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso.
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A Transtejo Soflusa (TTSL) vai disponibilizar uma carreira fluvial extra às 03h15 na madrugada de domingo, 28 de junho, para que os adeptos de futebol possam deslocar-se a Lisboa para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia.

“O reforço de serviço será assegurado nas ligações Cacilhas – Cais do Sodré e Barreiro – Terreiro do Paço, permitindo aos passageiros acompanhar o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso”, indica a TTSL.

A transportadora refere ainda que com esta operação se pretende “responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos”.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.

O Metropolitano de Lisboa também vai prolongar o horário de funcionamento das linhas Verde e Vermelha nas noites desta sexta, 26, para sábado, 27, e de sábado para domingo, por causa do Rock in Rio, que decorre no Parque Tejo Lisboa, o que permitirá aos adeptos assistirem ao jogo e deslocarem-se depois.

Na madrugada de 27 de junho, as linhas Verde e Vermelha estarão em funcionamento até às 04h00, com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens, reforçando a capacidade de transporte disponível para o festival. "Permitirá igualmente responder ao acréscimo de procura expectável associado à realização do jogo da Seleção Nacional de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol", diz a empresa em comunicado.

Já na madrugada de 28 de junho, o serviço nestas duas linhas será prolongado até às 03h00.

No âmbito do Mundial2026, Portugal defronta a Colômbia no sábado, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

O Terreiro do Paço tem sido palco de transmissão dos jogos do Mundial de 2026, reunindo os adeptos da competição no Lisboa Football Arena, espaço criado numa parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol que permite acompanhar as partidas em ecrã gigante.

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