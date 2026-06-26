Transtejo Soflusa reforça ligações após o jogo entre Portugal e Colômbia. Metro com duas linhas a funcionar até às 4h00

A Transtejo Soflusa (TTSL) vai disponibilizar uma carreira fluvial extra às 03h15 na madrugada de domingo, 28 de junho, para que os adeptos de futebol possam deslocar-se a Lisboa para assistir ao jogo entre Portugal e a Colômbia.“O reforço de serviço será assegurado nas ligações Cacilhas – Cais do Sodré e Barreiro – Terreiro do Paço, permitindo aos passageiros acompanhar o jogo e as celebrações sem preocupações com a viagem de regresso”, indica a TTSL.A transportadora refere ainda que com esta operação se pretende “responder ao aumento da procura esperado numa noite marcada pelo apoio à seleção nacional, contribuindo para uma mobilidade mais cómoda e acessível para todos os adeptos”.A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.O Metropolitano de Lisboa também vai prolongar o horário de funcionamento das linhas Verde e Vermelha nas noites desta sexta, 26, para sábado, 27, e de sábado para domingo, por causa do Rock in Rio, que decorre no Parque Tejo Lisboa, o que permitirá aos adeptos assistirem ao jogo e deslocarem-se depois.Na madrugada de 27 de junho, as linhas Verde e Vermelha estarão em funcionamento até às 04h00, com todas as estações abertas e comboios de seis carruagens, reforçando a capacidade de transporte disponível para o festival. "Permitirá igualmente responder ao acréscimo de procura expectável associado à realização do jogo da Seleção Nacional de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol", diz a empresa em comunicado.Já na madrugada de 28 de junho, o serviço nestas duas linhas será prolongado até às 03h00.No âmbito do Mundial2026, Portugal defronta a Colômbia no sábado, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.O Terreiro do Paço tem sido palco de transmissão dos jogos do Mundial de 2026, reunindo os adeptos da competição no Lisboa Football Arena, espaço criado numa parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol que permite acompanhar as partidas em ecrã gigante.