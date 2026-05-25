Países Baixos querem transformar talento em título no Mundial de 2026

Os Países Baixos entram no Campeonato do Mundo de 2026 determinados a voltar a assumir um papel de protagonista numa competição onde o talento demonstrado ao longo das décadas ainda não encontrou correspondência em títulos. Integrada no Grupo F, a seleção orientada por Ronald Koeman terá pela frente Japão, Suécia e Tunísia, num agrupamento competitivo, mas onde surge como principal candidata ao apuramento para a fase a eliminar e à liderança do grupo.A história do futebol neerlandês continua marcada pelo contraste entre influência no jogo e ausência de títulos mundiais. Os Países Baixos são reconhecidos como uma das seleções mais influentes da história do futebol, muito devido ao legado do chamado “Futebol Total”, conceito associado à geração liderada por Johan Cruyff na década de 1970 e que ajudou a redefinir o futebol moderno. Apesar disso, a seleção laranja continua sem conquistar um Campeonato do Mundo, depois das derrotas nas finais de 1974, 1978 e 2010.O Mundial de 2026 representa, por isso, mais uma oportunidade para tentar quebrar esse ciclo. Sob o comando de Ronald Koeman, os neerlandeses apresentam uma seleção equilibrada entre experiência e renovação, sustentada numa base de jogadores habituados ao mais alto nível europeu. Virgil van Dijk mantém-se como a principal referência defensiva e um dos líderes do grupo, enquanto Frenkie de Jong continua a assumir um papel central na construção e organização do jogo. No setor ofensivo, Cody Gakpo e Jeremie Frimpong oferecem velocidade, profundidade e capacidade de desequilíbrio, numa equipa que continua a apostar numa identidade coletiva forte.No Grupo F, os neerlandeses terão pela frente desafios distintos. O Japão apresenta-se como uma seleção tecnicamente evoluída, intensa e cada vez mais competitiva no panorama internacional. A Suécia surge como um adversário fisicamente exigente, organizado e competitivo, enquanto a Tunísia mantém o perfil de equipa disciplinada e difícil de desmontar defensivamente. Ainda assim, os Países Baixos entram no torneio com responsabilidade acrescida e assumem o estatuto de favoritos à qualificação.A circulação de bola, a mobilidade ofensiva e a construção desde trás continuam a fazer parte da identidade neerlandesa, agora acompanhadas por maior consistência defensiva e equilíbrio competitivo. A equipa de Koeman apresenta hoje maior capacidade para adaptar o jogo a diferentes contextos, sem abdicar dos princípios históricos do futebol neerlandês.Depois de vários ciclos marcados por alguma irregularidade, os Países Baixos chegam ao Mundial de 2026 com estabilidade competitiva renovada e a convicção de que o talento disponível permite ambicionar uma campanha longa. A pressão histórica mantém-se, mas também a ambição de conquistar finalmente um título mundial e colocar um ponto final numa das maiores ausências de palmarés do futebol internacional.