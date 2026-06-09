Mundial. O palco de Toto, Pak e Azzedine

Os Mundiais contam-se quase sempre pelos mesmos nomes. Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Zidane, Messi, Ronaldos. São eles as grandes estrelas cujos feitos ocupam livros, documentários e os debates históricos sobre os deuses do Olimpo da bola. Há, no entanto, todo um outro lado mágico dos Campeonatos do Mundo que vive para além dos génios anunciados. Vive, muitas vezes, nos homens que ninguém esperava, nos heróis improváveis que, confesso, me fazem prender ao ecrã, a cada quatro anos, com maior expetativa e entusiasmo do que as grandes figuras do cartaz. Há qualquer coisa de profundamente humano nos heróis inesperados. Naqueles que chegam ao Mundial como simples figurantes, no anonimato mediático, e acabam por revelar-se ao mundo no palco mais sonhado por qualquer criança que alguma vez deu um pontapé numa bola. Talvez por estarem mais próximos de nós, comuns dos mortais, do que os inalcançáveis Pelés e Maradonas, são eles que nos recordam, a cada quatro anos, que todos podemos, afinal, vivenciar os sonhos de infância, nem que seja só por um momento, por um jogo, ou, por vezes, até por um campeonato inteiro.Dos Mundiais da minha infância, recordo tanto a mão de Deus e o golo do século de Maradona como o pontapé de moinho de Manuel Negrete no México86. Até então um perfeito desconhecido deste lado do Atlântico, o mexicano ganhou, com esse golo à Bulgária nos oitavos-de-final, um lugar de destaque no almanaque dos campeonatos do mundo e um contrato para vir jogar para a Europa: aterrou precisamente em Portugal, no Sporting, onde duraria apenas uma época, mas ainda confirmou a predestinação para golos “artísticos”.Quatro anos depois, tivemos o Itália90, o Mundial de Toto Schilacci, um avançado de currículo tão modesto quanto a sua figura, mas que acabou como o melhor marcador do torneio e símbolo das célebres Notti Magiche que levaram a Squadra Azzurra até às meias-finais. E, claro, esse também foi o Mundial do “avôzinho” Roger Milla, um exótico dançarino que se tornou coqueluche mundial, com 38 anos, dançando junto à bandeirola de canto a cada golo improvável na caminhada de Camarões, a primeira seleção africana a chegar até aos quartos-de-final. Mais incrível ainda: Milla repetiria a festa quatro anos depois, nos EUA94, e é ainda hoje o jogador mais velho a marcar em Mundiais (42 anos e 39 dias).Neste campeonato disputado em solo americano, outro nome ganhou direito a ser recordado para sempre, ao fintar praticamente toda a equipa belga que lhe apareceu pela frente, numa correria de área a área até bater um dos melhores guarda-redes daquela época, Michel Preud’homme (lembram-se, benfiquistas?). Falo de Saeed Al-Owairan, um médio da Arábia Saudita que marcou um dos golos mais icónicos da competição e viralizou ainda antes de haver redes sociais. Para além do mais, garantiu a vitória por 1 a 0 que fez da Arábia Saudita apenas a segunda seleção asiática a passar a primeira fase.Estas histórias repetem-se em diferentes sotaques, épocas e continentes. Recuemos até 1966, por exemplo, ao Mundial da estreia portuguesa, e encontramos Pak Doo-ik, o militar norte-coreano que marcou o golo que derrubou a Itália na primeira fase e apurou os coreanos para esse jogo épico frente a Portugal nos quartos-de-final (em que os Magriços recuperaram de um 0-3 aos 25 minutos para o 5-3 final, após um póquer de Eusébio).Em 1970, El Nene Teófilo Cubillas, com apenas 21 anos, espalhou magia no México com 5 golos, sendo apontado pelo próprio Pelé como o seu herdeiro. Encantaria também depois em Portugal, com a camisola do FC Porto.Quatro anos depois (1974), encontramos o polaco Grzegorz Lato, o extremo com velocidade de Speedy Gonzalez que só entrou no onze devido à lesão do principal craque da equipa (Lubanski), meses antes, e terminou o torneio como o melhor marcador mundial. Lato não era propriamente um Zé Ninguém, até já tinha sido campeão olímpico com a Polónia em 72 (embora como suplente), mas em 12 internacionalizações anteriores só tinha feito três golos. Nesse Mundial, acabou com sete, um deles a valer a vitória sobre o Brasil que carimbou o terceiro lugar polaco.E a história tem-se repetido, edição após edição, até aos nossos dias, mesmo se hoje o mundo hiperglobalizado que nos faz entrar pelos olhos dentro até a exótica liga do Turquemenistão torna mais difícil qualquer fator surpresa no maior palco mundial. Até o mais sagaz treinador ainda consegue ser surpreendido em pleno Mundial, como admitiu o então selecionador espanhol Luis Enrique depois de a Espanha cair frente a Marrocos, há quatro anos, no Catar. “Meu deus, de onde é que este tipo veio? Fiquei rendido ao número 8 deles. Não sei o nome, desculpem...”, confessou, humildemente, sem poupar elogios ao médio Azzedine Ounahi, que passou de nome ignorado a um dos maestros de uma das campanhas mais surpreendentes da história africana (afastando também Portugal pelo caminho até às meias-finais).É por isso que os Mundiais nos fascinam tanto. Porque, de quatro em quatro anos, há sempre um impossível que ganha licença para acontecer. Um suplente que pode tornar-se lenda ou um único remate que pode atravessar gerações. Os Mundiais pertencem às estrelas, sim. Mas são os heróis improváveis que lhes dão alma. E este ano, graças a essa inesgotável ganância da FIFA em aumentar os cifrões do negócio, temos até mais candidatos a escrever mais um capítulo inesperado desta história. Eu, pelo sim, pelo não, vou começando a decorar os nomes da seleção de Curaçau.