O México é um dos três países que acolhe o Mundial e uma das seleções que será terá patrocínio da Hublot. É um mercado em expansão para o setor de relojoaria.
O México é um dos três países que acolhe o Mundial e uma das seleções que será terá patrocínio da Hublot. É um mercado em expansão para o setor de relojoaria.EPA/MIGUEL SIERRA
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Marcas de relógios a postos para o arranque do Mundial

A Hublot patrocina México, Japão e Mbappé. A Norqain apoia a Suíça. A IWC estará no pulso dos selecionadores americano, alemão e espanhol. E a Tourbillon lança modelo especial para os adeptos.
João Almeida Moreira
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