Chéquia quer recuperar protagonismo mundial e reafirmar tradição competitiva no regresso ao Mundial

A Chéquia prepara-se para regressar ao Campeonato do Mundo de 2026 determinada a recuperar relevância internacional e reafirmar uma tradição competitiva que durante décadas marcou o futebol da Europa Central. Integrada no Grupo A, juntamente com México, África do Sul e Coreia do Sul, a seleção checa encara o torneio como uma oportunidade para recuperar protagonismo num palco onde esteve ausente durante quase vinte anos. A qualificação foi recebida com enorme entusiasmo no país, sendo interpretada como um sinal de renovação e crescimento competitivo de uma equipa que procura consolidar uma nova geração de jogadores capazes de devolver maior consistência internacional ao futebol checo.Apesar de competir atualmente sob a designação de Chéquia, a identidade futebolística do país continua profundamente ligada ao legado da antiga Checoslováquia, uma das seleções historicamente mais respeitadas do futebol europeu. A Checoslováquia alcançou as finais dos Campeonatos do Mundo de 1934 e 1962, terminando ambas como vice-campeã, e conquistou ainda o Campeonato da Europa de 1976, numa geração que permanece entre as mais emblemáticas da história do futebol europeu. Após a separação entre República Checa e Eslováquia, em 1993, a seleção checa conseguiu manter competitividade relevante, sobretudo no contexto europeu, embora com menor regularidade em fases finais de mundiais.A última participação da Chéquia num Campeonato do Mundo aconteceu em 2006, na Alemanha, numa equipa marcada por nomes históricos como Pavel Nedvěd, Petr Čech, Jan Koller e Tomáš Rosický. Desde então, a seleção atravessou períodos de instabilidade competitiva e falhou sucessivas qualificações para o Mundial, apesar de conseguir manter presença relativamente consistente nos Campeonatos da Europa. O apuramento para 2026 é, por isso, visto como um momento particularmente importante para recuperar estatuto internacional e demonstrar capacidade competitiva renovada.A atual geração checa apresenta uma combinação equilibrada entre experiência e juventude, sustentada por jogadores habituados ao mais alto nível do futebol europeu. Patrik Schick continua a assumir-se como a principal referência ofensiva da seleção, destacando-se pela eficácia na finalização, inteligência no posicionamento e forte presença física dentro da área. O avançado mantém um papel central nas aspirações ofensivas da equipa e chega ao Mundial como uma das figuras mais influentes do futebol checo contemporâneo.No meio-campo, Tomáš Souček surge como uma das peças fundamentais da identidade competitiva da seleção. Capitão da equipa, o médio distingue-se pela capacidade física, intensidade defensiva, chegada à área adversária e liderança dentro do grupo, assumindo frequentemente um papel determinante nos momentos de maior exigência competitiva. Ao lado de Souček, jogadores como Adam Hložek e Pavel Šulc acrescentam mobilidade, criatividade e maior dinâmica ofensiva a uma equipa que tem procurado tornar-se mais imprevisível e ofensivamente versátil.No setor defensivo, Vladimír Coufal continua a representar uma importante referência pela consistência competitiva, experiência internacional e capacidade de equilíbrio no corredor direito. Na baliza, Matěj Kovář assume crescente protagonismo como uma das apostas da nova geração checa, sendo visto internamente como um dos jogadores capazes de garantir estabilidade e segurança defensiva num torneio de elevada exigência competitiva.O estado atual da seleção checa é encarado com um misto de prudência e ambição. Embora não seja apontada entre as principais favoritas ao título, existe no país a convicção de que a equipa possui qualidade suficiente para competir de forma equilibrada frente a seleções teoricamente superiores. Taticamente, a seleção continua a privilegiar uma abordagem equilibrada, baseada numa forte organização coletiva e numa utilização eficiente das transições ofensivas. O futebol checo mantém características tradicionalmente associadas à intensidade física, disciplina tática e qualidade no jogo aéreo, aspetos frequentemente decisivos frente a adversários tecnicamente superiores. Ao mesmo tempo, a equipa tem procurado tornar-se mais dinâmica na circulação de bola e mais agressiva em momentos ofensivos, procurando adaptar-se às exigências do futebol internacional moderno.Num grupo equilibrado e sem margem significativa para erros, a Chéquia acredita que poderá discutir seriamente o apuramento para a fase seguinte, beneficiando igualmente do novo formato competitivo do Mundial, que permite a qualificação de alguns dos melhores terceiros classificados.