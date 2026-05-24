XPENG, depois do “carro voador” cria o robotaxi

Arrancam as operações-piloto ainda este ano e terá uma operação totalmente autónoma em 2027. Falamos do primeiro XPENG robotaxi e que será produzido na China e desenvolvido com tecnologia própria.A XPENG é uma marca chinesa de veículos elétricos e que tem por base a inteligência artificial. A marca automóvel, com três modelos a serem vendidos em Portugal, e representada pela Salvador Caetano Auto, tem ainda em desenvolvimento o EVTOL, um veículo aéreo.Entretanto, a produção em série do robotaxi está a ser feita na unidade fabril de Guangzhou e está a ser construído sobre a plataforma XPENG GX, sendo que o veículo está preparado para a condução autónoma de nível L4.Refere a marca que o veículo integra quatro chips de IA Turing, desenvolvidos pela empresa chinesa, e oferece uma capacidade computacional efetiva de três mil tops, ou seja, consegue três quatriliões de operações de IA por segundo, algo próximo das necessidades de um datacenter. O veículo já está na fase de testes em estrada, com a empresa a estudar o potencial do negócio e a aceitação dos consumidores.A particularidade deste veículo é operar sem recurso a tecnologia LIDAR (faz deteção remota com feixes de laser para medir distâncias e criar mapas ou modelos 3D do ambiente), nem mapas de alta definição, mas estando a usar uma solução baseada exclusivamente em visão computacional, suportada pelo modelo VLA 2.0 de ponto a ponto. Indica ainda a empresa que esta arquitetura “elimina a etapa de tradução de linguagem típica dos sistemas tradicionais vision language-action, a VLA, reduzindo a latência (atraso de ida e volta) de resposta para menos de 80 milisegundos” e, desta forma reforça a capacidade de adaptação a diferentes ambientes urbanos. O futuro veículo de transporte individual ou público, terá vidros com privacidade, bancos com função de gravidade zero e ecrãs de entretenimento traseiro. Diz ainda a empresa que o robotaxi partilha a mesma base tecnológica usada no robô humanoide IRON e no carro aéreo EVTOL, da Aridge, a empresa de mobilidade aérea da XPENG.