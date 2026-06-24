Xiaomi faz história em Nürburgring: primeira volta do mundo num carro em condução autónoma

A chinesa Xiaomi EV alcançou um marco inédito na indústria automóvel ao completar a primeira volta oficial do mundo em condução totalmente autónoma no lendário circuito de Nürburgring Nordschleife, na Alemanha. O feito, protagonizado por um Xiaomi YU7 GT equipado com o Track Package, foi validado e certificado de acordo com os procedimentos oficiais de cronometragem da pista, registando o tempo de 10:29,483, segundo comunicado da construtora enviado ao DN. Face ao impacto desta conquista, a administração de Nürburgring avançou com a criação de uma nova categoria oficial: Condução Autónoma (na classe de Veículos Elétricos).O veículo superou os exigentes 20,8 quilómetros do traçado sem necessitar de qualquer intervenção humana, gerindo de forma totalmente independente as forças dinâmicas e a trajetória ao longo das 73 curvas que compõem o circuito.Enfrentar o Nürburgring Nordschleife de forma autónoma representou um desafio extremo para a tecnologia da marca asiática. O traçado, amplamente reconhecido como o mais exigente do mundo para testes automóveis, apresenta um desnível vertical de cerca de 300 metros, constantes variações de aderência no piso, sucessões técnicas complexas e margens de erro praticamente nulas.A capacidade do YU7 GT em negociar estas condições a alta velocidade demonstra, segundo a empresa, "a maturidade do seu sistema de condução em cenários operacionais limite, elevando a fasquia na validação de engenharia em condições reais".Inteligência Artificial e a arquitetura do futuroO sucesso desta operação assenta na evolução tecnológica que a Xiaomi tem conseguido obter desde o lançamento do sistema Xiaomi HAD, lançado em 2024. O modelo que correu na Alemanha já se encontra equipado com a arquitetura de última geração Xiaomi XLA e com o modelo fundacional MiMo-Embodied, ambos apresentados ao mercado em março de 2026.Ao contrário dos sistemas tradicionais assentes numa lógica de imitação do comportamento humano, este cérebro digital é descrito como baseando-se numa "compreensão profunda do ambiente, dos participantes dinâmicos no trânsito e do próprio estado do veículo". Através de uma arquitetura end-to-end (ponto a ponto), o sistema calcula previsões dinâmicas em tempo real, controlando de forma contínua a direção, a travagem e a distribuição de potência para garantir a máxima estabilidade em curvas de apoio e zonas de alta velocidade.Ecossistema integrado e o futuro da mobilidadeAlém de ter obtido algo inédito, a Xiaomi confirmou que este projeto serve como um laboratório de testes dinâmicos. Os dados recolhidos no exigente circuito germânico serão utilizados para otimizar os modelos de dinâmica de veículos de produção, aperfeiçoar estratégias de controlo e reforçar os mecanismos de redundância de segurança.Este feito reforça o posicionamento da gigante tecnológica — empresa da lista Fortune Global 500 — na consolidação da sua estratégia de ecossistema inteligente "Human × Car × Home", que funde de forma nativa dispositivos pessoais, domótica e o setor automóvel sob uma visão de mobilidade inteligente e conectada à escala global.